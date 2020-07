장애인고용公-서울여대, 여성인력 양성 등 사회적가치 협력 MOU

[아시아경제 김보경 기자] 한국장애인고용공단은 20일 경기도 분당구 소재 공단 본부에서 서울여자대학교와 '사회적 가치 구현을 위한 상생협력 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 장애인 일자리 확대를 통한 대학 내 사회적 가치 구현의 첫걸음을 떼고자 마련됐다. 공단은 그간 연구 개발한 대학 내 일자리 사례를 통해 서울여대에 장애인 직무 개발을 적극 지원할 계획이다.

이번 협약으로 공단은 서울여대 재학생의 인턴, 실습, 봉사활동 프로그램을 운영해 우수 여성인력을 육성하는 등 여러 지원 사업을 실시하게 된다.

이 밖에도 두 기관은 여성장애인에 대한 연구와 다양한 사회공헌 프로그램을 마련하는 등 사회적 가치 실현을 목표로 함께 사업을 추진해나갈 계획이다.

조종란 공단 이사장은 "이번 협약을 통해 미래의 여성인력을 양성하고 대학 내 장애인 일자리를 확대하는데 양 기관이 협력의 발걸음을 뗐다는 점에서 큰 의미가 있다"며 "함께 일하는 포용국가를 만드는데 동반자가 되길 희망한다"고 밝혔다.

