[골프토픽] 니클라우스 부부 "코로나19 감염됐다 완치"

[아시아경제 노우래 기자] ○…'옛날 골프황제' 잭 니클라우스(미국) 부부가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 걸렸다가 완치된 사실이 뒤늦게 밝혀졌다.

니클라우스는 20일(한국시간) 미국 CBS와의 인터뷰에서 "아내 바버라와 지난 3월에 코로나19에 감염됐었다"고 털어놨다. "우리 부부는 정말 운이 좋았다"면서 "둘 다 80세를 넘었기에 그런 병에 매우 취약했다"고 설명했다. 코로나19 진단 검사에서 4번이나 양성 판정을 받았고, 한 달 동안 집에서 격리 치료를 받았다. 지난 4월 중순에야 완치 판정을 받고 외부 활동을 재개했다.

'부활한 골프황제' 타이거 우즈(미국)는 "두 분이 병을 이겨내고 이제는 건강하고 안전하다니 다행"이라면서 "두 분을 메모리얼토너먼트 기간 내내 뵐 수 있어서 기뻤다"고 했다. 니클라우스는 미국프로골프(PGA)투어에서 메이저 최다승(18승)을 포함해 통산 73승을 올린 '살아있는 전설'이다. 이날 미국 오하이오주 더블린 뮤어필드빌리지에서 끝난 PGA투어 메모리얼토너먼트의 주최자이기도 하다.

