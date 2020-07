[기민한 전자이야기]카카오 김범수도 본다…연말 마이크로 LED TV 대중화 기대

[아시아경제 이기민 기자] ‘기민한 전자이야기’는 전자·기계제품, 장치의 소소한 정보를 기민하게 살펴보는 코너 입니다. 광고, 뉴스에 자주 등장하는 따끈한 신상품, 이제는 추억이 된 제품, 아리송한 제품·업계 용어와 소식까지 초심자의 마음으로 친절하게 다뤄드리겠습니다.

국내 주식부자 4위로 올라 주목을 받고 있는 김범수 카카오 의장이 최근 삼성전자 마이크로 LED 디스플레이 브랜드 '더 월(The Wall)'의 제품을 구매한 것으로 파악됐습니다. 가전 업계에 따르면 김 의장의 경우처럼 기업 총수나 유명인들, 또는 IT기업들이 최근 마이크로 LED 디스플레이를 많이 찾는다고 합니다.

마이크로 LED 디스플레이는 마이크로미터(㎛) 단위의 초소형 LED를 기판에 촘촘하게 붙여 구현한 기술입니다. OLED와 마찬가지로 자체 발광 광원 역할을 하기 때문에 기존 LCD, LED TV와 달리 백라이트가 필요 없습니다. LED 배열에 따라 크기와 디자인 등을 변형하는 것도 가능합니다. 마이크로 LED 디스플레이는 선명하고 밝은 화질 뿐만 아니라 넓은 시야각과 빠른 응답속도를 제공하는 것도 특징입니다. 이 때문에 LCD, OLED를 잇는 신기술로 꼽힙니다.

마이크로 LED 디스플레이의 선두는 삼성전자입니다. 삼성전자는 2018년 미국 라스베이거스에서 열린 국제 IT 가전 박람회 'CES2018'에서 마이크로 LED 기술을 적용한 더 월 146형 TV를 처음으로 공개했습니다. 이 제품의 당시 가격은 40만달러(약 4억8000만원)였습니다. 가격이 어마어마하죠? 마이크로 LED의 원가가 비싼데다가 작은 LED를 촘촘히 배열해야 하고, 공정이 복잡해 기존 디스플레이 제품보다 가격이 많이 높습니다.

삼성전자 더 월은 사이니지(상업용 디스플레이)·홈시어터 등 대형 제품이 나와 있는 상황인데요. 왜 이렇게 대형 제품만 있을까요? 현재 OLED나 QLED 프리미엄 TV는 8K(7680x4320, 3300만 화소)를 지원합니다. 마이크로 LED는 자체발광하기 때문에 1개당 1화소로 볼 수 있습니다. 따라서 마이크로 LED로 기존 8K 이 화소를 구현하려면 3300만 개의 마이크로 LED가 필요한 겁니다.

영상 디스플레이 업계 관계자는 "더 월을 구매하는 소비자들이 1대만 구매하지 않고 2대 이상 구매하고 있는 것으로 파악하고 있다"며 “비싼 가격에도 불구하고 수요가 늘고 있어 지난해 상반기 대비 올해 상반기 판매량이 2배 가량 증가한 것으로 보인다”고 말했습니다. 사이니지용과 홈시어터용 더 월의 판매 비중은 각각 65%, 35%로 알려져 있습니다.

시장에서도 마이크로 LED 디스플레이에 대한 기대가 높은 상황입니다. 업계와 시장조사업체 등에 따르면 2027년에는 TV용 마이크로 LED 디스플레이가 300만대 이상 출하될 것이라는 전망도 나오고 있죠. 웨어러블용 전자 기기나 소형 모니터용 디스플레이로도 쓰일 수 있을 것이라는 기대감이 나오면서 삼성전자 이외에도 관련업계에서는 연구에 몰두하고 있습니다. 이 때문에 업계에서는 LED 소자를 더 작게 만들거나 화소 수를 낮추는 방식으로 크기를 줄일 것으로 전망됩니다. 백라이트를 쓰지 않고 자체 발광하기 때문에 화소수를 낮춰도 기존 TV와 같은 화질을 구현할 수 있을 것으로 업계는 보고 있습니다.

삼성전자는 올해 초에 열린 CES2020에서 기존 146형·219형·292형 등 B2B(기업간 거래)용 초대형 마이크로 LED 제품을 넘어 75형·88형·93형·110형 등 가정용 제품을 선보였습니다. 제품 크기를 낮추면서도 고화질을 유지하고, 가격까지 낮추기 위한 연구를 계속하고 있는 삼성전자는 올해 말에는 가정용 마이크로 LED TV 출시할 것으로 관측되고 있습니다. 75인치 이하 소형 제품이 나올 가능성도 있는데요. 한종희 삼성전자 영상디스플레이 사업부장(사장)은 CES2020에서 "소형 모니터까지 고민하고 있다"면서 기술 개발 중임을 시사했습니다.

일찍이 OLED와 롤러블을 주력·차세대 디스플레이로 낙점한 LG전자도 마이크로 LED 디스플레이 기술을 연구 중인데요. 뿐만 아니라 미국의 애플을 비롯해 중국,대만, 일본 등의 해외 디스플레이 업체들도 마이크로 LED 개발에 나선 상황입니다. 애플이 대만에 100억 대만달러(약 4천100억원)을 투자해 미니 LED, 마이크로 LED 생산 라인을 짓는다는 외신 보도가 나오기도 했고요. 중국의 디스플레이 업체들이 마이크로 LED 사업에 뛰어들기 위해 조 단위 투자를 하고 있다는 소식도 들려옵니다.

우리 정부도 마이크로 LED 디스플레이 상용화에 기여하고 있습니다. 산업통상자원부는 지난 5월 '효율관리기자재 운용규정(산업통상자원부고시 제2020-55호)'을 일부 개정해 마이크로LED TV를 에너지 효율등급 의무 기재 대상에서 제외했습니다. 아직 신생 분야이기 때문에 상용화가 될 때까지 규제를 줄이겠다는 의도로 풀이되는데요. 앞서 정부는 지난해 3월 열린 세계무역기구(WTO) 무역기술장벽(TBT)위원회 정례회의에서 유럽연합(EU)과 협의를 한 후 마이크로 LED TV에 대한 에너지 효율규제를 2023년 시행으로 늦추기로 합의하기도 했습니다.

