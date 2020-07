'불후의 명곡' 김태우-임정희, 여름특집 '친구와 함께' 최종 우승(종합)

[아시아경제 강혜수 기자] 18일 오후 '불후의 명곡-전설을 노래하다'(이하 '불후의 명곡') '친구와 함께' 특집에서 김태우-임정희가 최종우승했다.

이날 '불후의 명곡'은 여름 특집 3부작 중 1부작으로 '친구와 함께'가 방송됐다. 무대에는 솔지-이로, 김나희-박서진, 장은아-알리, 김태우-임정희, 권혁수-KCM, 김호중-진시몬이 무대에 섰다.

첫 무대는 솔지와 이로였다. 이하이의 '한숨'을 선곡한 두 사람은 '노랫말에 집중하며 선곡했다"고 밝혔다. 그룹 활동을 하면서 인연을 맺은 솔지와 이로는 무대를 마친 후 눈물의 포옹으로 벅찬 감동을 나눴다.

이에 맞서는 두 번째 팀은 김나희와 박서진이었다. 박서진은 김나희가 "동생인데 오빠처럼 든든할 때가 있다"고 인터뷰에서 밝히기도 했다. 두 사람은 이지연의 '난 사랑을 아직 몰라'를 선곡하면서, "둘의 분위기와 잘 맞는다"고 설명했다. 원곡을 좀 더 발랄하게 소화해 흥겨운 분위기를 연출하는데 성공했으나, 판정단은 솔지-이로 팀에 1승을 안겨줬다.

세 번째 무대는 장은아와 알리가 뮤지컬 '위키드' 넘버인 '디파잉 그래비티'로 꾸몄다. 장은아는 "'절친특집'을 한다고 해서 '레베카'에서 같은 역할을 했던 알리에게 SOS를 쳤다"고 함께 출연한 이유를 털어놨다. 소름끼치는 가창력의 뮤지컬 여제 장은아와 알리는 솔지와 이로를 물리치고 1승을 가져갔다.

네 번째는 김태우와 임정희가 S.E.S.의 '저스트 어 필링'으로 도전했다. 김태우와 임정희는 같은 소속사에 있으면서 15년 간 절친으로 지내고 있다고 밝혔다. 또 김태우는 "음악적으로 배울 점이 많은 친구다"라고 밝혔다. 시원시원한 김태우와 카랑카랑한 임정희의 보이스가 잘 어우러진 이번 무대로 두 사람은 장은아-알리를 꺾고 1승을 차지했다.

다섯 번째는 권혁수와 KCM의 무대였다. 인터뷰에서 권혁수는 "노래하는 게 부담이 많이 가던 시절, 형과 노래하는 프로그램을 같이 햇다. 그때 노래에 대한 용기를 줬다"며 함께 출연하간 계기를 전했다. 두 사람은 김현정의 '그녀와의 이별'을 선곡하면서, "시원하고 화끈하게 댄스와 즐길 수 있는 노래"라고 말했다.

권혁수는 KCM에 빠지지 않는 가창력으로 판정단을 놀래키는데 성공했지만, 김태우와 임정희의 파워풀한 무대를 넘기기는 역부족이었다. 결국 김태우와 임정희가 2승을 거뒀다.

마지막은 김호중과 진시몬이 해바라기의 '어서 말을 해'로 무대에 나섰다. 김호중은 어려웠던 시절 진시몬을 형님처럼 따르며 지냈다는 일화를 털어놨고, 진시몬은 어렵게 버텨내는 김호중의 삶이 남의 얘기 같지 않았다며 애정을 드러냈다. 두 사람은 감성적인 무대로 판정단의 마음을 흔들었으나, 김태우와 임정희가 3승을 거두며 최종 우승팀이 되었다.

KBS2 음악 프로그램 '불후의 명곡'은 매주 토요일 오후 6시 5분에 방송된다.

