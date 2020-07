남동발전, 한양대에 '햇빛나눔' 태양광 설비 준공…"장학재원 활용"

[아시아경제 김보경 기자] 한국남동발전은 17일 경기도 안산시 한양대학교에서 써니플랜트(햇빛나눔) 태양광설비 준공식을 가졌다.

이날 준공식에는 배영진 남동발전 신사업본부장, 양내원 한양대 부총장을 비롯한 태양광설비 업체 관계자 등이 참석했다.

써니플랜트는 탑선, 윌링스, 티엠솔류션스 등 태양광설비 업체에서 기자재를 무상 기부하고 남동발전이 설치비를 지원하는 사업이다.

한양대 에리카캠퍼스 언론정보관건물 옥상에 준공한 100㎾p급 태양광 설비는 그린캠퍼스 조성과 수익금의 장학재원 활용에 기여할 예정이다.

남동발전은 이번 사업을 통해 향후 10년간 태양광 REC(신재생에너지 공급인증서)를 확보함으로써 신재생에너지 공급의무 목표 달성에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

남동발전 관계자는 "2013년 대학 1호인 전주비전대를 시작으로 4호 대학까지 태양광발전설비를 준공함으로써 지속적이고 실질적인 지원을 통한 신재생에너지 인프라 구축에 기여하게 됐다"고 밝혔다.

세종=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr