7월 입주경기 '흐림'…"코로나19 재확산과 규제 강화 영향"

[아시아경제 임온유 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산에 6·17 부동산 대책까지 등장하면서 7월 입주경기가 악화할 것이라는 전망이 나왔다.

주택산업연구원은 이달 입주경기실사지수(HOSI) 전망치가 76을 기록했다고 16일 밝혔다. 전월 77.6 대비 1.6포인트 하락한 수치다. HOSI는 입주를 앞두고 있거나 입주 중인 아파트단지의 입주여건을 공급자 입장에서 종합적으로 판단하는 지표다. 기준치 100 이상이면 양호하고, 미만이면 좋지 않은 것을 의미한다.

지역별로 보면 경기(91.6)가 유일하게 90선을 기록했으며, 경북(87.5)과 서울(85.4), 부산(84.0), 인천(83.3), 세종(81.2)이 80선을 기록했다. 제주는 64.7, 강원은 57.1이었다. 주산연은 "6·17대책 발표와 비수도권(대전·광주 등) 코로나19 감염 확산 영향으로 서울과 대전, 대구, 광주 등을 중심으로 7월 전망치가 하락했다"고 분석했다.

이달에는 전국 56개 단지 총 4만1154가구가 입주해 전월(2만6801가구) 대비 1만4353가구 늘어날 전망이다. 민간 3만1429가구(76.4%), 공공 9725가구(23.6%)가 입주한다.

박홍철 주산연 책임연구원은 "코로나19 장기화·재확산 우려가 상존하고 6·17 대책에 이어 7·10 대책이 발표됨에 따라 일시적으로 기존 주택매각이 어려워질 수 있다"며 "이달 입주는 서울·경기, 부산·경남, 대구·경북 등에 집중될 예정이므로 해당 주택사업자들의 주의가 필요하다"고 말했다.

한편 지난달 HOSI 실적치는 86.6으로 전월 72.8 대비 13.8포인트 상승했다. 주산연은 "3개월 연속 상승 기조를 유지했지만, 여전히 기준선(100)을 하회하고 있어 낙관적 전망은 어렵다"고 지적했다.

임온유 기자 ioy@asiae.co.kr