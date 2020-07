[아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군은 11일부터 코로나19의 확산 차단을 위해 장성호 수변길에 이어 평림댐 테마공원도 일시 폐쇄한다고 10일 밝혔다.

삼계면 수옥리에 위치한 평림댐 테마공원에는 6만4783㎡(1만9597평) 규모에 176종의 나무 1만7000여 주가 식재돼 있다. 특히 129종의 장미로 구성돼 있는 장미원은 매년 개화 시기마다 많은 방문이 이어지는 명소다.

평림댐 테마공원에 대한 폐쇄 조치는 코로나19 상황이 진정될 때까지 이어질 예정이다.

군 관계자는 “평림댐 테마공원은 외부인의 방문이 잦고 야영, 취사 행위가 빈번하게 이뤄지고 있어 감염병 전파의 위험이 크다”며 “코로나19의 지역 확산을 막기 위해 선제적으로 일시 폐쇄를 결정하게 됐다”고 설명했다.

