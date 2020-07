김 의장 박원순 시장 사망과 관련, 안타까운 마음 전해

[아시아경제 박종일 기자] 김인호 서울시의회 의장은 10일 오전 박원순 시장 사망에 대해 “너무나 안타깝다. 놀라움을 금할 수 없다”고 말했다.

김 의장은 이날 기자와 통화에서 “의장 선거에 당선된 날 박 시장이 전화해 ‘대단합니다. 소문에 듣기로 어려운 것으로 알았는데 ...앞으로 서울시 시정에 협력해 나가자’고 말했다"면서 이같이 전했다.

김 의장은 이날 오전 김기덕·김광수 부의장과 만나 박 시장 빈소를 찾아 문상할 예정이라고 덧붙였다.

서울시의회는 이날 오후 2시 본회의를 열어 10개 상임위원장을 선출하면서 민선 10기 서울시의회 후반부 상임위를 구성할 예정이었으나 박 시장 사망으로 인해 연기했다.

