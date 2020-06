<부서장급>

◇승진

▲디지털서비스부장 이익수

▲미래발전방안수립TF반장 조현석

▲구미출장소장 이원형

▲인사부소속 부장(연수) 차실

▲인사부소속 부장(연수) 이동훈

◇전보

▲기획부장 엄성용

▲투자금융실장 임경섭

▲무역금융실장 이원균

▲경협사업1부장 장윤수

▲인천지점장 이영희

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr