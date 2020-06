美 국립보건원도 하이드록시클로로퀸 임상시험 중단

[아시아경제 권재희 기자] 미국 국립보건원(NIH)이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 치료를 위한 말라리아 치료제 하이드록시클로로퀸에 대한 임상시험을 중단키로 했다.

NIH는 20일(현지시간) 하이드록시클로로퀸이 코로나19 환자에게 유해하지도 않지만, 도움이 되는것 같지도 않다면서 이처럼 밝혔다. .

NIH는 지난 4월부터 테네시주 내슈빌에 있는 밴더빌트대학 의학센터에서 임상시험을 진행해왔으며, 시험에는 470명 이상이 참여한 것으로 알려졌다.

하이드록시클로로퀸은 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 3월 뚜렷한 근거 없이 '신의 선물', '게임체인저'라며 코로나19 치료제로 극찬해 논란이 된 말라리아 치료제다.

앞서 미 식품의약국(FDA)은 지난 15일 코로나19 환자들에게 잠재적인 혜택보다 더 큰 위험을 가하고 있다면서 하이드록시클로로퀸과 클로로퀸에 대한 긴급 사용을 취소한 바 있다.

세계보건기구(WHO)도 최근 하이드록시클로로퀸에 대한 임상시험을 중단했다.

