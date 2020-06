[전북코로나19] 역학조사 비협조와 은폐…법적 ‘강력대응’ 성난 민심

[아시아경제 호남취재본부 고민형 기자] 전북에서 확산일로 기로점에 서있는 코로나19와 관련해 역학조사에서 동선을 숨기거나 검사대상자 명단을 늦게 제출해 방역당국 대응에 어려움을 초래하는 사례가 불거졌다.

역학조사와 방역에 대한 ‘비협조’가 코로나19의 지역사회 감염 확산을 초래한다는 지적이 나오면서 고발조치 등 강경 대응에 힘이 실려진다.

전북도 보건당국은 20일 코로나19 전북 22번째 확진자 감염원으로 지난 12일 전주를 방문한 대전 50번과 55번 확진자를 추정했다.

도는 19일 오후 4시 대전시 역학조사반이 전북도 역학조사팀으로 보내온 GPS 추적 등에 따라 대전 50번, 55번 확진자가 지난 12일 오후 5시15분부터 44분까지 전주 신시가지 A 건물 1층 음식점에서 식사한 것을 확인했다.

같은 시각 도내 22번째 확진자 역시 ‘5분’여 동안 이들 옆자리에서 식사한 것으로 조사되면서 도 보건당국이 대전 확진자들을 감염원으로 추정한 배경이 됐다.

그동안 도는 여고생 감염원 찾기에 행정력을 집중했지만 번번이 허사로 돌아갔다.

결국 해당 여고생은 서울에서 감염돼 왔다는 소문만 무성할 뿐 감염원 찾기가 오리무중이었다.

감염원 불투명으로 지역 감염 확산이 더욱 커질 것이란 불안감이 증폭된 가운데 대전시에서 이들 동선을 파악해 주면서 감염원 실체가 조금씩 드러나기 시작했다.

대전 50번 확진자는 지난 13일 증상 시작, 16일 확진을 받았으며, 55번 확진자는 14일 증상 시작, 17일 확진된 상태였다.

이들은 치료 중으로 대전시 역학조사 당시 전주 방문력을 진술하지 않았고 뒤늦게 GPS 자료를 통해 전주 방문력이 확인돼 대전시에서 이를 알려온 것이다.

또 이들은 같은 날인 12일 오후 1시30분부터 6시까지 전주 신시가지 A 건물 6층에서 80여 명이 모인 방문판매설명회에 참석한 것도 확인됐다.

방문판매 설명회 관계자들의 비협조도 방역에 걸림돌이 되면서 당국의 법적조치 등이 뒤따를 것으로 보인다.

도 방역당국 관계자는 “방문판매설명회 관계자가 도 역학조사에 일부 명단만을 제공했으나 해당 건물 출입자에 대한 CCTV 확인 결과 80여명이 참석하였음을 확인했다”며 “은폐 또는 비협조 사실에 대해 면밀히 조사해 ‘감염병 예방 및 관리에 관한 법률’ 제18조3항에 의거 고발조치를 실시할 예정”이라고 말했다.

호남취재본부 고민형 기자 gom21004@asiae.co.kr