리한나 '펜티뷰티', 세포라 국내 첫 론칭 현장 '번쩍번쩍'

[컬처&라이프부 최정화 기자] 세계적인 팝스타 리한나(Rihanna)의 메이크업 브랜드 ‘팬티뷰티 by 세포라’를 직접 눈으로 보고 발라볼 수 있게 됐다. 그동안 직구로만 펜티뷰티(FentyBeauty)를 구매했던 코덕들에게 희소식이 아닐 수 없다.

세포라 코리아가 국내 독점으로 선보인 '펜티뷰티 by 세포라'(이하 '펜티뷰티')는 지난 11일 온라인에서 선론칭됐다. 펜티뷰티가 공개되자마자 소비자 문의가 쇄도했다. 펜티뷰티는 글로벌 톱브랜드라는 명성에 걸맞게 화장품 애호가들의 뜨거운 관심을 받으며, 화려하게 K-뷰티마켓에 데뷔했다.

본지는 오늘(18일) 펜티뷰티가 그 모습을 드러내는 오프닝데이에 맞춰 '세포라 펜티뷰티' 론칭 현장인 파르나스몰점에 다녀왔다. 아직 이른 시간임에도 불구하고, 펜티뷰티를 먼저 만나기 위해 '뷰티 얼리어답터'들의 발걸음이 빠르게 이어지고 있었다. 기존 K-메이크업에 식상한 뷰피들에게 펜티뷰티의 과감하고 개성 넘치는 아이템들은 신선할 수밖에.

펜티뷰티 진열대는 화사한 펄 아이템들과 터치하고 싶은 아름다운 컬러 메이크업 제품들로 가득했다. ▷"리한나 애정템" 자그만치 50가지 쉐이드로 구성된 결점없이 투명한 피부를 연출하는 '프로 필터 하이드레이팅 롱웨어 파운데이션' ▷"펜티뷰티의 대표" 페이스와 바디에 마치 다이아몬드를 흩뿌려 놓은 듯한 '다이아몬드 밤 올-오버 다이아몬드 베일' ▷"펜티뷰티의 시그니처" 한 번의 터치로 자연스런 발색과 시선을 사로잡는 광채를 선사하는 '글로스 밤 유니버셜 립 루미나이저' ▷"펜티뷰티의 베스트셀러" 크림같이 부드러운 텍스처와 강력한 지속력으로 데일리부터 스페셜까지 완벽한 펜티 페이스를 연출하는 '킬라와트 프리스타일 하이라이터'

이날 파르나스몰점을 방문한 세포라 코리아 관계자는 "펜티뷰티의 풍성한 제품 라인업으로 다양한 브랜드를 만날 기회를 기다리던 국내 고객들의 니즈를 충족하고, 고객들은 세포라 코리아에서 펜티뷰티 제품을 자유롭게 경험하고 구매할 수 있게 되었습니다. 또한 펜티뷰티는 지난 11일 온라인 선론칭 직후부터 뜨거운 관심을 받으며 브랜드의 존재감을 입증했습니다. 앞으로도 세포라와 펜티뷰티에 많은 관심 부탁 드립니다."라고 전했다.

한편, 세포라는 세포라 매장 전 지점에서 다음 달 1일까지 펜티뷰티 메이크업 라인으로 '펜티 페이스 뷰티 플레이'를 진행한다. 매장을 방문하는 누구나 자유롭게 이용할 수 있으며, 세포라 뷰티 어드바이저(BA)의 가이드를 통해 펜티뷰티 제품을 체험해볼 수 있다. 특히 본인에 맞는 커스터마이징 메이크업 서비스를 받아볼 수 있어서 매장을 찾은 고객들의 인기를 한 몸에 받고 있다.

펜티뷰티는 세포라 온라인 스토어와 세포라 서울 파르나스몰점, 잠실 롯데월드몰점, 명동 롯데영플라자점, 신촌 유플렉스점에서 만나볼 수 있다.

사진=김태윤 기자

영상촬영=노현준 PD

출연=주예진 에디터

최정화 기자 choijh@asiae.co.kr