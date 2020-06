카카오프렌즈, 여름 테마 '마린 프렌즈' 출시

[아시아경제 부애리 기자] 카카오프렌즈가 여름시즌을 공략한 '마린 프렌즈'를 출시한다고 5일 밝혔다.

마린 프렌즈는 카카오프렌즈의 캐릭터 '라이언'이 더위를 피해 바다로 나온 친구들과 항해하는 콘셉트로 기획됐다. 바캉스 용품, 선풍기와 부채, 여름용 파자마 등 여름에 필요한 약 70여 종의 다양한 아이템들이 포함됐다.

집콕족들을 위한 아이템도 있다. 라이언이 돌고래 탈을 쓴 '마린 쿨링바디필로우'는 안기만 해도 시원함을 느낄 수 있는 제품이다. 마린 프렌즈 캐릭터가 새겨진 파자마는 냉감소재를 사용해 시원한 착용감을 제공한다. '마린 프렌즈' 테마 관련 사항은 카카오프렌즈 온라인 스토어에서 확인 가능하다.

카카오IX 관계자는 "매년 카카오프렌즈 썸머 에디션에 보내주시는 소비자들의 호응에 힘입어 올해 더욱 다양한 제품과 사랑스러운 디자인, 재미있는 스토리로 선보이게 되었다"며 "올해 그 어느 때보다도 힘든 상황에 역대급 무더위까지 예고된 만큼 카카오프렌즈와 함께 힐링하며 무더운 여름을 잘 이겨내시길 바란다"고 말했다.

