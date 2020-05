'사적검열' 논란 휩싸인 n번방 방지법…정부 진화에도 업계 우려

◆사적 검열 우려에…방통위 "사적 대화 포함안돼" =인터넷기업협회 등 IT 업계는 즉각 사업자가 이용자의 모든 게시물과 콘텐츠를 들여다봐야 하는 만큼 사생활, 통신비밀 침해가 발생할 수 있다고 반발했다. 불법 음란물을 삭제하고 접속을 차단하는 과정에서 SNS, 비공개 블로그 등 사전·사적 검열 가능성이 높아진다는 설명이다. 이는 민간인 사찰의 한 방법으로 변질될 수 있다는 우려까지 제기됐다.

