'안심할 수 없어'...코로나19 생활 방역 실천 필수 제품 인기

공기살균탈취기 엑스플라는 살균기능과 탈취기능을 갖춘 2 in 1기능 제품이다. 공기 중의 세균, 바이러스 등의 미생물을 물리적으로 파괴하고, VOCs, 생활냄새, 악취, 배설물 냄새 등의 유해가스를 탈취한다. 리얼 플라즈마 모듈로 반영구적으로 사용할 수 있어 필터 교체가 필요 없도록 설계됐다.

공기살균청정기 에어플라는 공기청정과 살균, 탈취까지 동시에 원스톱으로 해결해주는 3 in 1 제품이다. 해파필터, 탈취필터, 프리필터 3중 필터로 바이러스 뿐 아니라 미세먼지, 초미세먼지, 유해가스를 제거하는 것이 특징이다.