호반, 코로나 속에서도 100명 채용 나선다

호반그룹 건설계열사들의 채용 서류 접수는 다음달 5일까지 호반그룹 채용사이트를 통해 가능하다. 총 22개 직무로 이 중 신입 채용 부문은 회계, 자금, 개발 사업 등의 관리직과 건축, 전기, 설비, 안전 부문 등의 기술직을 모집하고 경력직 채용 부문에서는 경영기획, 감사, 시설 관리, 도시정비, 복합개발, 자금, 회계 등 관리직과 건축시공, 토목시공/공무, 전기, 품질, 안전, 보건, AS 현장 등의 기술직을 채용한다.

