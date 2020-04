[주간증시 전망]종목 장세 흐름 진행… 언택트 등 IT 업종 주도할 것

그러면서 “현재 국내 증시는 2016년처럼 종목 장세 흐름이 진행 중”이라면서도 “중국의 핸드폰 판매량 증가를 계기로 하반기 핸드폰 이연 수요 확대가 현실화될 경우 언택트 IT 서비스 설비투자라는 장기 패러다임과 함께 IT 중심의 주도력이 되살아날 것으로 기대된다”고 분석했다. 김 연구원은 "우선은 단계적인 이연 수요 증가로 업종별 투자심리 변화가 나타날 것"이라며 "순서는 은둔형 소비에서 쇼핑·레스토랑·핸드폰·가전 등 보복성 소비, 여행·콘서트·숙박 등 활동성 소비로 예상한다"고 전망했다.

이번주 코스피는 종목 장세 흐름 속에서 IT 업종의 주도력이 되살아나며 1850~1950포인트선에서 움직일 것으로 전망됐다. 김병연 NH투자증권 연구원은 “최근 미국과 유럽의 코로나19 확진자 수가 감소하고 있지만 이는 강력한 행동 제재에 따른 자연스러운 현상”이라며 “행동 제재 단계별 완화를 시행한 이후 민간의 자생적 노력으로 확진자가 감소하고, 경제활동 재개가 원활히 나타나는지가 중요하다”고 설명했다.

[아시아경제 구은모 기자] 이번 주 국내 증시는 종목 장세 흐름 속에서 언택트(비대면) 등 IT 업종이 시장을 주도할 전망이다.