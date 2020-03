제휴카드만 있어도 VIP 혜택 제공…신세계, THE S 삼성카드 출시

삼성카드의 VIP 혜택까지 더했다. THE S 카드 발급 시 삼성카드 프리미엄 골드 등급을 부여해 전 가맹점 2~3개월 무이자 할부, 쓱배송 10% 할인, 렌터카 할인 등 각종 할인쿠폰, 삼성카드 쇼핑 특가 등의 혜택을 제공한다.

‘스페셜 마일리지’도 2배 적립된다. 스페셜 마일리지는 일반적으로 할인 혹은 사은행사가 불가능한 해외명품 브랜드 쇼핑 시 구매 금액을 적립해주고, 적립된 금액의 3%를 신세계상품권으로 증정하는 제도다. THE S 카드 이용 고객은 기존 VIP 고객(골드 이상 VIP)보다 2배 많은 적립률(구매 금액의 50%)인 구매금액 100%이 적립된다.

[아시아경제 이승진 기자] 신세계는 23일 삼성카드와 손잡고 백화점 VIP 혜택을 받을 수 있는 ‘신세계 THE S 삼성카드’를 23일 출시한다.