롯데제과, AI가 분석한 올해 식품 트렌드 "식물성·숙면·차의 귀환"

또 특정 소재를 줄이거나 뺀(Low or non) 식품에 대한 관심도 더욱 커질 것으로 예상했다. 작년 한 해 동안 설탕은 -5.9%, 소금은 -4.6%로 2018년 대비 매출이 줄어 들었으며 설탕을 대체할 수 있는 몽크프룻, 스테비아, 에리스리톨, 꿀 등 천연 감미료에 대한 관심이 증가했다. 주류에서도 저알콜, 무알콜 주류가 강세를 보였으며 이런 추세가 올해도 지속될 것으로 봤다.

19일 롯데제과에 따르면 ‘PLEASSANT’는 ▲식물성 식품(P; Plant-based) ▲줄이거나, 빼거나(L; Low or non) ▲쉽거나, 간편하거나(EA; Easy eat-snack bar) ▲스트레스 완화/숙면(S; Stress less/deep sleep) ▲딸기의 무한 변신(S; Strawberry) ▲노화방지, 건강한 노화(AN; Anti-aging) ▲차의 귀환(T; Tea)을 의미한다.