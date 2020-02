'대구 슈퍼콘서트' 코로나19로 결국 잠정 연기

19일 SBS 측은 공식 공지사항을 통해 "'SBS 인기가요 슈퍼콘서트 in 대구'는 코로나 바이러스 확산 방지 및 관객 여러분과 출연진들의 안전을 위해 부득이하게 잠정 연기하게 됐다"며 "공연 일정은 추후 홈페이지를 통해 안내드리겠다"고 전했다.

[아시아경제 강주희 인턴기자] 콘서트를 취소하라는 국민청원까지 등장했던 'SBS 인기가요 슈퍼콘서트 in 대구'가 결국 잠정 연기됐다.

'SBS 인기가요 슈퍼콘서트 in 대구'가 잠정 연기됐다./사진=SBS 인기가요 슈퍼콘서트 홈페이지 캡처