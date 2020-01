한편 지수가 속한 아이돌 그룹 블랙핑크는 지난 2016년 디지털 싱글 앨범 'SQUARE ONE'으로 데뷔해, 지난해 발매한 앨범 'Kill This Love'로 2019년 엠넷 아시안 뮤직 어워즈 월드와이드 팬스 초이스를 수상했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.