휴젤, 미용?성형 학술심포지엄 '2019 H.E.L.F in Seoul' 개최

[아시아경제 유현석 기자] 바이오 의약품 전문기업 휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 372,500 전일대비 2,100 등락률 +0.57% 거래량 5,953 전일가 370,400 2019.10.07 13:46 장중(20분지연) close 은 오는 13일 강남 르 메르디앙 서울 호텔(구 리츠칼튼 호텔) 다빈치 볼룸에서 ‘2019 H.E.L.F in Seoul’을 개최한다고 7일 밝혔다.

