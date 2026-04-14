대전 맛 3대장 '빵칼두'를 아십니까

대전빵·칼국수·두부두루치기가 '대전의 맛 3선'으로 지정됐다.

대전시는 지난 10일 '2026년 제1회 대전 대표음식육성위원회'를 개최해 '대전의 맛 3선'을 정하고, 음식관광 콘텐츠 개발과 홍보·마케팅 전략을 본격 추진하기로 했다.

市 '대전의 맛 3선' 빵·칼국수·두부두루치기… 콘텐츠 개발·마케팅 추진

시는 26년 전인 2000년 '대전 6미(숯골냉면·구즉도토리묵·대청호민물고기매운탕·삼계탕·돌솥밥·설렁탕)'를 지정한 바 있다.

이번 개편은 변화된 외식 트렌드와 시민 선호를 반영해 대표 음식 체계를 재정비하기 위해 추진됐다. 시는 전문가 자문과 함께 시민 설문조사 결과를 반영해 기존 6미를 포함한 11개 후보군을 도출하고 선정 절차를 진행했다.

4300여명이 참여한 온·오프라인 조사 결과, 대전빵, 칼국수, 두부두루치기가 모두 상위권을 차지했다. 상위 3개 음식은 온라인 기준 68%, 오프라인 기준 81%의 높은 득표율을 기록하며 대표 음식으로서 지위를 확고히 했다.

브랜드 명칭은 시민 선호조사 결과 '대전의 맛'이 61%의 지지를 얻어 최종 선정됐으며, 대표 음식 개수는 브랜드 집중도와 육성 효율성을 고려해 3개로 결정됐다.

원본보기 아이콘 원본보기 아이콘 대전지역 한 식당의 칼국수(왼쪽·대전시 제공 )와 대전의 대표 명소가 된 성심당에서 빵을 고르고 있는 고객들(아시아경제DB).

위원회는 이번 3선 지정과 함께 향후 '대전 시민이 사랑하는 음식'을 추가 발굴하는 등 음식 브랜드 체계를 단계적으로 확대하기로 했다.

최동규 대전시 체육건강국장은 "전문가 판단에만 의존했던 기존 방식에서 벗어나 시민 참여를 기반으로 대표 음식을 선정했다"며 "대전빵, 칼국수, 두부두루치기를 중심으로 한 '대전의 맛' 브랜드를 체계적으로 육성하겠다"고 말했다.