우리 아이 가방에 달아준 '해외직구 키링'…알고보니 '납 폭탄'

해외직구 플랫폼에서 팔린 어린이 키링에서

국내 기준치를 549배 넘는 납 이 검출됐다.

서울시는 새 학기를 맞아 중국계 플랫폼 알리 익스프레스와 테무, 쉬인(알·테·쉬)에서 판매 중인 어린이 학용품·간절기 의류·잡화 등 29개 제품에 대해 안전성 검사를 실시한 결과 10개 제품이 산업통상부가 고시한 국내 안전기준에 부적합했다고 26일 밝혔다. 이날 서울시청에서 서울시 관계자가 해당 제품들을 살펴보고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

서울시는 새 학기를 맞아

중국계 플랫폼 알리 익스프레스와 테무, 쉬인에서 판매 중인 어린이 학용품 등

29개 제품에 대해 안전성 검사를 실시한 결과

10개 제품이 국내 안전기준에 부적합 했다고 26일 밝혔다.

부적합 판정을 받은 것은 학용품 6종, 가방 2종, 기타 완구 2종이다.

해외직구 플랫폼에서 팔린 어린이 키링에서 국내 기준치를 549배 초과하는 납이 검출됐다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

특히 어린이 키링에 달린 종 모형에서

국내 기준치를 549배 초과하는 납 이 나왔다.

색연필, 필통 2종, 리코더·멜로디언 등

총 5개에서도 '어린이 학용품'에서는

프탈레이트계 가소제, 납, 카드뮴 등 유해 물질이 다량 검출됐다.

필통 겉면 가죽과 투명 플라스틱에서

프탈레이트계 가소제가 기준치를 초과해 검출된 사례가 있었고,

한 리코더 케이스에서는

국내 기준치의 309.9배에 달하는 프탈레이트계 가소제가 나왔다.

프탈레이트계 가소제는

내분비계 장애를 일으킬 수 있는 물질로 불임 등 생식 기능에 영향을 미친다.

필통과 멜로디언의 지퍼·원단에서는

납이 기준치 대비 최대 17.4배 초과 검출됐다.

멜로디언 케이스에서는 기준치의 9배에 달하는 카드뮴이 나왔다.

겉감의 pH 수치도 기준치를 벗어났다.

연필깎이는 어린이의 손이 쉽게 닿는 부위에

날카로운 끝(칼날 모서리)이 노출돼 물리적 안전기준을 충족하지 못했다.

원본보기 아이콘 원본보기 아이콘 프탈레이트계 가소제, 납 등 유해 물질이 검출된 어린이 책가방. 서울시 제공

어린이 책가방 2개 제품에서도

프탈레이트계 가소제, 납 등 유해 물질이 검출됐다.

가방 앞면 캐릭터 가죽에서

프탈레이트계 가소제가 75.9배 초과 검출됐으며

지퍼와 가방끈 조리개에서 납과 카드뮴이 각각 8.2배, 1.2배 초과 검출됐다.

어린이용 스티커에서는

프탈레이트계 가소제와 카드뮴이 각각 55.1배, 6.4배 초과 검출됐다.