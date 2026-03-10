결국 잘린 놈… "대통령이 '살인 말벌'처럼 화났더라" [World Photo]

트럼프 2기 행정부 출범 이후 현직 장관이 교체된 것은 이번이 처음인데요.
2024년 10월 14일 당시 공화당 대선 후보였던 도널드 트럼프 전 대통령과 크리스티 놈 사우스다코타 주지사가 펜실베이니아주 오크스에 있는 그레이터 필라델피아 엑스포 센터 & 페어그라운드의 캠페인 타운홀에서 "Y.M.C.A." 노래에 맞춰 춤을 추고 있다 . AP연합뉴스원본보기 아이콘
도널드 트럼프 대통령, 론 드산티스 플로리다 주지사, 크리스티 놈 국토안보부 장관 등이 2025년 7월 1일 플로리다주 오코피에 있는 데이드-콜리어 훈련 및 전환 시설의 새로운 이민자 구금 시설인 '앨리게이터 알카트라즈'를 둘러보고 있다. AP연합뉴스원본보기 아이콘
도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 5일(현지 시각), 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에서 "오클라호마주의 존경받는 상원의원 마크웨인 멀린이 미국 국토안보부 장관이 될 것"이라며 "크리스티 놈에게는 그동안의 봉사에 감사한다"고 밝혔다. 또 "그는 서반구의 새로운 안보 구상인 '아메리카의 방패(The Shield of the Americas)' 특사로 이동하게 될 것"이라고 전했다. 형식상으로는 특사 임명이라지만, 최근까지 놈 장관을 둘러싸고 터져 나온 각종 논란에 따른 문책성 인사라는 분석이 지배적이다.
2026년 1월 24일, 워싱턴의 연방재난관리청 본부에서 열린 기자회견에서 크리스티 놈 당시 국토안보부 장관이 연설하고 있다 /AP 연합뉴스원본보기 아이콘
크리스티 놈 미국 국토안보부 장관이 2026년 1월 8일 뉴욕에서 기자회견중이다. AP연합뉴스원본보기 아이콘
트럼프 대통령의 오랜 '충성파'로 꼽히는 크리스티 놈 장관은 트럼프 행정부의 핵심 과제인 반(反)이민 정책의 선봉장이다. 사우스다코타주 주지사를 거쳐 작년 1월 국토안보장관으로 취임, 트럼프 2기 행정부의 국경 안보를 총괄해왔다.
하지만 지난 1월, 미네소타주 미니애폴리스에서 전개된 이민 단속 작전 중 미국 시민 2명이 이민세관단속국(ICE미국 이민세관단속국 (United States Immigration and Customs Enforcement, ICE.)) 요원의 총격으로 사망하는 사건이 발생했다.
이 사건으로 ICE와 국경순찰대, 그리고 이들을 관할하는 국토안보부에 대한 비판 여론이 고조되며 전국적인 시위와 논쟁으로 번졌다. 특히 놈 장관이 초기 대응 과정에서 사망자들을 "테러리스트"라고 규정하면서 대중의 거센 질타를 받았다.
2025년 3월26일 크리스티 놈 당시 미국 국토안보부 장관이 엘살바도르 테콜루카의 테러범 수용 센터를 방문해 수감자들을 배경으로 연설을 하고 있다. 이 장면은 수용자 인권 문제 등 논란을 일으켰다. AP연합뉴스원본보기 아이콘
2025년 5월 크리스티 놈 국토안보부 장관이 바레인 마나마 인근의 칼앗 알 바레인 요새를 시찰하기에 앞서 낙타를 타고 있다. /AFP 연합뉴스원본보기 아이콘
그는 재임 초부터 과도한 영상 출연과 자기 홍보, 예산 남용, 갑질 등 논란에 논란을 낳았다. 취임 초기 엘살바도르 교도소의 수감자들을 배경으로 6만 달러짜리 롤렉스 시계를 차고 홍보 영상을 찍어 구설에 오르기도 했다.
크리스티 놈 국토안보부 장관이 2026년 3월 3일 워싱턴 국회의사당에서 열린 청문회에 출석했다. AP연합뉴스원본보기 아이콘
2026년 3월 3일 워싱턴 국회의사당에서 열린 청문회에서 크리스티 놈 장관이 초호화 제트기 내부 침실 등 관련 질문을 받고 있다. /유튜브 캡처원본보기 아이콘
국토안보부(DHS미국 국토안보부 (United States Department of Homeland Security, DHS.)) 산하 해안경비대가 지난해 10월 제트기 2대를 1억7200만 달러(약 2500억원)에 구매하는 계약을 체결한 것도 논란이 됐다. 지난 3월 3일 미 의회 청문회에서 놈 장관은 이 제트기의 공식적 용도는 장거리 지휘통제를 위한 것이라고 했지만, 넓은 실내 공간과 편의 시설을 갖춘 고급 기종(걸프스트림 G700)이라는 점에서 사실상 놈 장관의 초호화 전용기라는 비판이 제기됐다.
청문회에선 국토안보부의 '문고리 권력'이라고 알려진 장관 보좌관 코리 루언다우스키와의 불륜설도 도마 위에 올랐다. 뉴욕포스트는 "놈 장관은 '루언다우스키와 성관계를 가졌느냐'는 질문에 '쓰레기 같은 질문'이라고 답했을 뿐 부정하지 않았다"며 "청문회에서 이런 태도가 트럼프의 경질 결심에 결정적인 영향을 줬다"고 전했다.
DHS가 제작한 국경 보안 TV 캠페인 광고도 논란이 됐다. 카우보이모자를 쓴 놈 장관이 러시모어산을 배경으로 말을 타며 "합법적으로 입국하라"고 말하는 이 광고는 지나치게 놈 장관 개인을 부각했다는 비판을 받았다.
청문회에서는 이 광고 제작에 들어간 막대한 정부 예산과 지인에게 일감 몰아주기를 한 정황에 대한 문제 제기도 집중적으로 이루어졌다. 당시 놈 장관은 해당 광고 제작은 "대통령이 승인한 것"이라고 해명했지만, 트럼프 대통령은 이날 로이터 통신과의 전화 인터뷰에서 "전혀 알지 못했다"고 말했다.
트럼프 대통령의 측근인 존 케네디 공화당 상원의원은 이날 놈 장관 경질 후 기자들에게 "의회 청문회가 있던 날 밤 트럼프 대통령이 몹시 화가 나 내게 전화를 걸었다"며 "대통령이 '살인 말벌처럼 화가 나 있었다(mad as a murder hornet)'"고 전했다.
결국 트럼프의 자랑에서 골칫거리로 전락한 국토안보부.
* 학력: 사우스다코타 주립대학교 정치학 학사
* 경력:
- 2025년 1월~2026년 3월 미국 국토안보부 장관
- 2019년 1월~2025년 1월 제33대 미국 사우스다코타주 주지사
- 2007년~2011년 미국 사우스다코타주의회 하원의원
