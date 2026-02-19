심근경색 온 운전자 대신 달렸다…자율주행의 기적

설 연휴 고속도로에서 길게 이어진 정체 속에 '자율주행이 있으면 얼마나 편할까'라는 생각, 한 번쯤 해보셨을 겁니다. 그런데 이 기술이 단순한 편의를 넘어 실제로 한 사람의 생명을 구한 사례가 공개되면서 자율주행의 의미를 다시 보게 만드는 이야기가 전해졌습니다.

새벽 고속도로에서 벌어진 긴급 상황

2025년 11월 미국 조지아주 고속도로를 달리던 한 남성은 운전 중 갑작스러운 흉통을 느꼈습니다. 이후 확인된 병명은 급성 심근경색이었습니다. 의식을 유지하기 어려운 상태였고 더 이상 차량을 안전하게 통제할 수 없는 상황에 빠졌습니다. 그는 급히 아들에게 전화를 걸어 "더 이상 운전할 수 없다"고 말했고 통화 속에서 상태가 빠르게 악화되는 것이 느껴졌습니다.

자율주행 이 멈추지 않고 차를 이끌었다

당시 남성이 타고 있던 차량은 테슬라 모델 Y였고 FSD기능이 작동 중이었습니다. 운전자가 조향을 제대로 하지 못하는 상황에서도 차량은 차선을 유지하며 고속도로를 안정적으로 주행하고 있었습니다. FSD는 단순한 크루즈 컨트롤과 달리 차선 유지와 경로 주행을 함께 수행하는 기능입니다. 이 덕분에 차량은 통제력을 잃지 않은 채 계속 이동할 수 있었습니다.

가족의 판단 이 '병원행'을 만들었다

심근경색으로 운전을 할 수 없는 상태인 아버지를 대신해 아들이 테슬라 앱을 통해 경로를 변경한 화면. 트위터 캡처 원본보기 아이콘

아들은 즉시 상황을 파악하고 가족들과 연락을 이어갔습니다. 그는 테슬라 계정에 등록된 승인 운전자였고 앱을 통해 차량을 원격으로 제어할 수 있는 상태였습니다. 구글 지도로 가장 가까운 병원을 찾은 뒤 차량의 목적지를 응급실로 변경했고 차는 그대로 병원 입구까지 주행해 도착했습니다.

골든타임 안에 도착한 응급실

차량이 병원에 도착하자 대기 중이던 의료진이 곧바로 치료에 들어갔습니다. 진단 결과는 관상동맥 세 개가 막힌 심근경색이었습니다. 의료진은 "갓길에 세우고 구급차를 기다렸거나 더 먼 목적지까지 계속 운전했다면 생존이 어려웠을 것"이라고 설명했습니다. 자율주행과 가족의 빠른 판단이 골든타임을 지켜낸 셈입니다.

편의 기능이 아니라 '생명과 연결된 기술'







이 사례는 아들이 당시 상황을 SNS에 공개하면서 알려졌고 자율주행 기술의 역할에 대한 논의도 다시 이어졌습니다. 완전 자율주행 시대가 본격화되면 이런 상황이 더 이상 특별한 이야기가 아니라는 전망도 나옵니다. 단순히 운전을 덜어주는 기능을 넘어 위급한 순간 사람을 병원까지 데려다주는 기술로 작동했다는 점에서 자율주행의 의미를 다시 생각하게 만든 사건이었습니다.