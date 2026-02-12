화요일 밤 9시 명문대생 폰잡고 두근두근…띠링, "이번주 썸남입니다"

요즘 스탠퍼드 캠퍼스에서는 매주 화요일 밤 9시가 되면 작은 축제가 열립니다.

다들 휴대폰을 들고 숨을 고르죠. "이번 주 내 매칭은…?"

바로 학생 매칭 서비스 '데이트 드롭(Date Drop)' 결과가 공개되는 시간이에요.

누가 만들었어?

개발자: 스탠퍼드 컴퓨터공학 대학원생 헨리 웡제작 기간: 단 3주 만에 초기 코드 완성

출시: 2024년 가을학교 이메일 인증 기반으로 시작했고, 입소문을 타며 빠르게 확산됐어요.

지금까지 5,000명 이상 사용, 학부생의 약 3분의 2가 참여했대요.

학생 매칭 플랫폼 '데이트 드롭'을 개발한 스탠퍼드 컴퓨터공학 대학원생 헨리 웡. 링크드인 원본보기 아이콘

뭐가 다른 거야?

데이트 드롭은 단순한 "외모 스와이프 게임"이 아니에요.

학생들은 가치관, 생활 방식, 정치 성향 등 총 66개 질문에 답하고, 알고리즘이 궁합이 맞는 상대를 매칭해줘요.

특징은 이거예요

매칭은 주 1회

공개 시간은 화요일 밤 9시

학생들이 기숙사나 도서관에 모여 같이 확인

어떤 학생은 커뮤니티 게시판에 "이번 주 데이트 드롭 망했어…"라고 올리기도 하고,

마음에 드는 매칭이 나오면 캠퍼스 카페에서 무료 음료를 받으며 첫 만남을 갖기도 해요.

왜 이렇게 인기야?

연애의 '명분'을 준다"괜히 연락했다가 이상해 보이면 어떡하지?"

이 고민을 줄여줘요. 알고리즘이 "이 사람, 잘 맞을 것 같아"라고 찍어줬으니까요.

데이팅 앱 피로감 ↓

끝없는 스와이프, 대화 끊김, 유령화…기존 데이팅 앱에서 느끼던 피로를 덜어준다는 평가예요.

스탠퍼드 감성에 딱

스탠퍼드는 학업·성과 중심 문화가 강한 곳.

직접 다가가 연애 대화를 시작하는 게 부담스러운 학생들이 많다고 해요.

제미나이 생성 영상 원본보기 아이콘

2학년 학생은 이렇게 말했어요

"여기선 관계보다 성취에 에너지를 더 많이 써요. 대화를 시작하는 게 쉽지 않아요."

데이트 드롭은 그 첫 단추를 대신 끼워주는 셈이에요.

'제2의 페이스북'이라고?

마크 저커버그 페이스북 CEO. 로이터연합뉴스 원본보기 아이콘

명문대 학생이 개발

학교 이메일 인증 기반

캠퍼스에서 시작해 입소문 확산

하지만 차이도 있어요.

페이스북: 사용자가 직접 친구 신청

데이트 드롭: 알고리즘이 먼저 매칭 제안

관계를 여는 방식이 다르죠.

사람이 선택하던 연결을, 이제는 알고리즘이 살짝 밀어주는 구조예요.

연애만 하는 거야?

꼭 그렇진 않아요.

어떤 학생은 이렇게 말했어요

"여기엔 소울메이트뿐 아니라 공동 창업자, 사업 파트너도 있을지 몰라요."

실제로 연인으로 이어지지 않아도

링크드인 인맥이 생겼다는 사례도 나왔어요.

데이트 풀이 아니라 '인생 네트워크 풀'을 탐색하는 도구가 된 셈이에요.

미 스탠퍼드 대학교. 픽사베이 원본보기 아이콘

앞으로는?

데이트 드롭은 MIT, 프린스턴, 컬럼비아대 등 미국 10개 대학으로 확산됐고, 최근 210만 달러(약 30억 원) 투자도 유치했어요.

작은 캠퍼스 실험이 다음 세대의 소셜 플랫폼이 될지, 아니면 반짝 유행으로 남을지.

지금 스탠퍼드에서는 화요일 밤 9시가 가장 설레는 시간이에요.