한번에 목돈 나가니 부담되네…설 연휴 앞두고 '세뱃돈'에 한숨

설 명절 앞두고 가장 부담되는 건… 역시 '세뱃돈'

설날이 다가오면 괜히 마음이 바빠지죠.

가족들도 만나고 맛있는 것도 먹는 즐거운 명절이지만,

한편으로는 슬쩍 걱정되는 게 있습니다.

바로 세뱃돈과 명절 지출이에요.

최근 설문조사에서도 국내 성인들이 설날을 앞두고 가장 부담스러운 요소로

'세뱃돈·각종 경비'를 꼽았다는 결과가 나왔습니다.

"즐겁지만… 돈 나갈 곳이 너무 많아요"

카카오페이는 10일, 설 송금 봉투 데이터를 분석한 결과와 함께 사용자 설문조사 내용을 공개했는데요.

생활밀착형 금융 브랜드 저널 '페이어텐션'을 통해 진행한 설문에 따르면,

설날 가장 부담스러운 요소 1위는 '세뱃돈·각종 경비'

명절이 가족들과 함께하는 즐거운 시간이긴 하지만,

현금 지출과 각종 비용 부담이 여전히 크다는 걸 보여주는 결과입니다.

세뱃돈 규모도 해마다 커지는 추세

세뱃돈은 단순히 부담만 커지는 게 아니라,

실제로 지출 규모 자체가 늘고 있는 흐름이라고 합니다.

카카오페이가 설 연휴 동안의 송금 봉투 데이터를 분석한 결과,

2025년 기준 중고등학생이 설날 송금 봉투로 받은 세뱃돈은10만원이 가장 많았습니다.

2024년까지만 해도 5만원(39%), 10만원(37%)으로 5만원이 근소하게 앞섰는데요.

지난해에는 상황이 바뀌었습니다.

10만원(42%), 5만원(37%)으로 10만원이 5만원을 넘어선 것이죠.

세뱃돈 기준이 점점 올라가고 있는 셈입니다.

부모님께 드리는 명절 용돈도 평균 22만7000원

세뱃돈 뿐 아니라 부모님께 드리는 명절 용돈도 만만치 않습니다.

20대~40대 응답자들이 설날 송금 봉투로 부모 세대에 전달한 용돈은

평균 22만7000원으로 집계됐습니다.

연령대별로는 20대 19만원, 30대 22만원, 40대 23만원으로

연령대가 높을수록 지출 규모 역시 증가하는 경향을 보였습니다.

명절의 따뜻함과 현실 사이

설날은 가족과 친지들이 모여 정을 나누는 시간이지만,

그만큼 지갑도 함께 열리는 시기죠.

세뱃돈과 용돈이 단순한 돈을 넘어

'마음'이라는 의미를 담고 있는 만큼, 부담도 더 크게 느껴지는 것 같습니다.

다가오는 설 명절, 마음은 따뜻하게, 지출은 현명하게 준비해보는 것도 좋겠네요.