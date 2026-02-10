알긴 아는데 이럴수가…"매일 내돈 내고 미세플라스틱 마셨네"

생수에서 리터당 평균 600만개의 미세·나노 플라스틱 입자가 검출됐다. 수돗물에서는 약 200만개가 발견됐다.

"미국 오하이오주립대 연구팀이 시판 생수 6개 브랜드와 오하이오주 정수장 4곳의 수돗물을 비교 분석한 결과 생수에서 리터당 평균 600만개의 미세·나노 플라스틱 입자가 검출됐다. 수돗물에서는 약 200만개가 발견됐다.

리터당 260만~1150만개의 미세·나노 플라스틱을 섭취할 수 있다고 분석했다.