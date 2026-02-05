암 속에 '면역'을 심다…면역 오아시스가 암을 죽인다

국내 연구진 새로운 암 면역치료 기술 개발

암 면역치료는 혁신이었지만, 많은 암 앞에서는 힘을 쓰지 못했다. 면역세포가 암 조직안으로 들어가지 못하는 이른바 '면역 사막'이 형성돼 있었기 때문이다. 약물이 몸 전체를 돌지만 정작 암 내부에서는 면역 반응이 일어나지 않는 구조적 한계가 치료 효과를 가로막아 왔다.

이 한계를 정면으로 겨냥한 새로운 접근이 국내 연구진에 의해 제시됐다. 암 조직 내부에서만 면역을 선택적으로 활성화해 면역이 거의 작동하지 않던 공간을 '면역 오아시스'로 바꾸는 기술이다.

한국과학기술연구원(KIST)은 김영민 생체재료연구센터 박사와 한성민 바이오닉스연구센터 박사 연구팀이 초음파를 이용해 암 내부에서만 면역 반응을 유도하는 새로운 암 면역치료 기술을 개발했다고 밝혔다.

초음파로 암 안에서만 면역을 깨우다

연구팀은 면역을 활성화하는 물질을 담은 주입형 젤을 암 조직에 직접 주사한 뒤, 몸 밖에서 초음파를 가하는 방식을 고안했다. 초음파가 도달한 부위에서만 암 조직이 물리적으로 분해되며 암 항원이 방출되고, 동시에 젤이 면역세포가 쉽게 흡수할 수 있는 나노 크기의 면역 자극 물질로 전환되도록 설계했다.

이로 인해 면역 자극은 암이 있는 위치에만 정밀하게 집중된다. 기존처럼 면역보조제가 전신으로 퍼지며 부작용을 일으킬 가능성은 줄이면서, 암 내부에서는 강한 면역 반응을 유도할 수 있는 구조다. 연구팀은 이 개념을 암 속에 작은 '면역 오아시스(Immunoasis)'를 형성하는 치료 전략으로 설명했다.

고형암 주변의 면역 환경을 변화시켜 항암 면역 반응을 유도하는 치료법이다. 열반응성 수화젤과 고강도 초음파를 이용해 암 주변에서 국소 면역반응을 자극하고 면역세포를 재활성화한다. 연구팀 제공 원본보기 아이콘

면역세포 2배 증가…기존 면역항암제 효과도 확대

동물 실험 결과, 해당 기술을 적용한 암 조직에서는 암을 공격하는 면역세포가 뚜렷하게 증가했다. 면역 반응의 핵심인 T세포 수는 기존 치료 대비 2배 이상 늘었고, 면역 반응이 거의 없던 암 조직이 면역이 활성화된 환경으로 전환되는 변화가 확인됐다.

그 결과 종양 성장 억제 효과와 함께 생존 기간이 약 30% 증가했다. 기존 면역항암제와 병용했을 때 치료 효과가 더욱 커지는 점도 관찰돼, 면역항암제가 잘 듣지 않던 암에서도 반응률을 높일 수 있는 보조 치료 전략으로서 가능성을 보여줬다.

이번 기술은 주사와 초음파만으로 치료가 가능하다는 점에서도 의미가 크다. 수술 부담이 크거나 치료 접근이 어려운 환자도 비교적 간단한 방식으로 적용할 수 있고, 한 번 젤을 주입한 뒤에는 초음파의 강도와 시점을 조절해 환자 상태에 맞춘 치료가 가능하다. 연구팀은 이 기술이 향후 초음파 장비와 결합된 새로운 암 치료 플랫폼으로 발전할 수 있을 것으로 보고 있다.

김영민 한국과학기술연구원 박사는 "면역이 거의 작동하지 않던 암 조직 내부를 면역이 살아나는 공간으로 바꾸는 것이 이번 연구의 핵심"이라며 "환자의 부담은 줄이면서도 기존 면역항암제의 효과를 높일 수 있는 새로운 암 면역치료 전략으로 이어지길 기대한다"고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 지원을 받아 수행됐으며, 연구 성과는 국제 학술지 '어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)'에 게재됐다.