"아무리 돈으로 치장해도 소용없어"…천박해 보이는 것들

돈으로 아무리 치장해도 품격은 살 수 없다.

하지만 여전히 많은 사람이 과하게 비싼 명품을 걸치고

부와 계급을 과시하려 든다는 일침이 나왔다.

영국의 에티켓 전문가 로라 윈저가 데일리 메일과 인터뷰에서

엄청난 가격에도 불구하고 오히려 촌스럽고 저급하고 천박해 보이는

(look tacky, low-class, and vulgar) 것들 목록을 공개했다.

윈저는 19세기 초 런던 상류 사회를 배경으로 한

넷플릭스 드라마 '브리저튼'의 자문을 맡기도 했다.

"많은 사람이 돈을 쏟아부은 명품과 고가 물건으로 자신의 위상을 뽐내려 하지만, 도리어 그 사람을 싸구려처럼 보이는 역설적 결과를 초래한다"

특히 로고로 도배된 옷은 피하라.

로고가 클수록 품격은 떨어지기 때문이다.

개성은 앗아가 버리고 브랜드만 홍보해 주는 촌스러운 선택이 된다.

값어치만큼 부유하고 귀티 나게 보이리라는 기대는 착각이다.

포도알만 한 다이아몬드 반지에 거금을 쓰는 것도

유치하고 민망한 욕망을 드러낼 뿐이다.

화려한 스포츠카, 롤렉스 등의 초고가 시계, 굵은 금목걸이,

인조 모피로 된 휴대전화 케이스, 보석 장식 네일 아트 역시 마찬가지다.

얼마 안 가 작아져 못 입게 될 유아복을

최고급 명품으로 이름까지 새겨 입히는 것도 지적한다.

나중에 기억조차 못 할 다섯 살 아이에게

떠들썩한 호화 생일 파티를 열어주는 것도 허세가 과하다고 덧붙였다.

윈저는 반려동물 유모차에도 쓴소리를 한다.

"반려동물은 유모차에 태우거나 가방에 넣고 다니는 장식품이 아니다" "목줄을 채워 산책시키는 것이 동물의 본능과 품격에 맞다"