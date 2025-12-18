"숨을 못 쉬어요" 젤리 먹던 손녀…그 순간 '슈퍼우먼'이 나타났다

젤리를 먹다 기도가 막힌 생후 18개월 아기를

경찰관이 신속한 응급처치로 구한 사연이 전해졌습니다.

16일 강원경찰서에 따르면, 지난달 24일 강원 강릉시 교동 일대에서

조부모의 차량에 타고 있던 생후 18개월 A양이

젤리를 먹던 중 갑자기 숨을 쉬지 못하는 상황이 발생했습니다.

젤리가 기도를 막으면서 A양은 의식을 잃었고,

당황한 조부모는 급히 차량을 갓길에 세운 뒤 도움을 요청했습니다.

이때 현장을 지나던 강릉경찰서 소속 한아름 경사가 상황을 발견했습니다.

한 경사는 즉시 차량을 세우고 아이에게 다가가 상태를 확인한 뒤,

보호자의 동의를 얻어 응급처치를 실시했습니다.

한 경사는 약 30초간 하임리히법을 시행했고,

그 결과 A양의 기도를 막고 있던 젤리가 밖으로 빠져나왔습니다.

이후 A양은 의식을 되찾았으며,

출동한 119구급대의 확인 결과

건강에도 별다른 이상은 없는 것으로 전해졌습니다.

사고 이후 A양의 할아버지는 강릉경찰서에 감사의 편지를 보내 "당황해 어쩔 줄 모르던 순간, 경찰관이 나타나 아이의 생명을 살려주셨다"고 마음을 전했습니다.

강원경찰서는 해당 사연을 공식 SNS에 소개하며

"앞으로도 도민의 안전을 지키기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.