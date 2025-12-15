늘 쓰는 그자리…"칫솔 '이곳'에 뒀다간 세균 득실"

구강 청결을 위해 매일 사용하는 칫솔이 오히려 각종 세균과 바이러스의 온상이 될 수 있다는 전문가 경고가 나왔다. 전문가들은 칫솔 위생을 지키기 위해서는 올바른 보관 방법이 무엇보다 중요하다고 입을 모은다.

칫솔 하나에 최대 1200만 마리…세균·곰팡이 공존 입·손·주변 환경까지…사용 전부터 이미 오염된 칫솔 정상균부터 식중독균·병원균까지, 외부 미생물 유입 문제

"칫솔 하나에 100~1200만 마리의 세균·곰팡이 서식"

영국 BBC는 최근 "일반적인 칫솔 하나에 100~1200만 마리의 세균과 곰팡이가 살고 있으며, 수백 종의 미생물과 각종 바이러스가 공존한다"고 전했다. BBC는 칫솔을 "매일 물에 잠겼다 마르는 과정을 반복하는 작은 생태계"에 비유하며 "닳은 칫솔모 사이에 미생물들이 생물막을 형성한다"고 설명했다.

독일 라인-바일 응용과학대학교 미생물학자 마크-케빈 진 칫솔 오염의 주요 원천으로 ▲사용자의 입속 ▲피부와 손 ▲칫솔이 놓인 환경, 이 세 가지를 꼽았다. 그는 "칫솔은 사용 전부터 이미 미생물에 오염돼 있을 수 있다"며 "실제로 브라질에서 시중에 판매된 새 칫솔을 조사한 연구에서도 절반가량에서 세균이 검출됐다"고 설명했다.

따뜻하고 습한 욕실 환경, 특히 변기 옆은 '최악' 변기 물 내릴 때 퍼지는 ‘플룸 현상' 바이러스 가능성 헹군 뒤 세워 자연 건조·정기 교체가 최선의 예방법

칫솔에 서식하는 미생물 대부분은 우리 입속에 원래 존재하는 비교적 무해한 균들이다. 스트렙토코쿠스, 악티노마이세스 등은 구강 내 정상균으로, 일부는 충치를 유발하는 세균의 증식을 억제하는 역할도 한다. 하지만 문제는 여기에 섞여 들어오는 '외부 미생물'이다.

연구에 따르면 사용한 칫솔에서는 대장균, 녹농균, 엔테로박터 같은 식중독·위장관 감염 관련 세균과 함께, 병원 감염의 주요 원인으로 꼽히는 클렙시엘라 폐렴균, 구강 칸디다증을 일으키는 효모균도 발견됐다. 이러한 미생물은 주로 물, 손, 그리고 욕실 환경을 통해 칫솔로 옮겨온다.

욕실이 가장 위험…특히 변기 옆 피해야

특히 욕실은 칫솔 오염을 키우는 최적의 공간으로 지목된다. 따뜻하고 습한 데다, 변기 물을 내릴 때마다 미세한 물방울과 함께 세균과 바이러스가 공기 중으로 퍼지기 때문이다. BBC는 이를 '변기 플룸(toilet plume)' 현상이라고 설명했다. 변기를 한 번 내릴 때 미세 비말이 최대 1.5m 높이까지 튀어 오를 수 있고, 이 안에는 인플루엔자, 코로나19, 노로바이러스 같은 감염성 바이러스가 포함될 수 있다.

다만 변기 물로 인한 칫솔 오염이 실제 질병으로 이어질 가능성은 낮다. 에리카 하트만 미국 노스웨스턴대학교 교수는 "변기 물을 내릴 때 생기는 비말은 생각보다 큰 문제는 아니다"라고 설명했다.

그러나 바이러스의 경우 이야기가 달라진다. BBC는 일부 연구를 인용해 인플루엔자와 코로나바이러스가 칫솔 표면에서 수 시간 이상 생존할 수 있고, 단순포진 바이러스(헤르페스)는 최대 48시간까지 살아남을 수 있다고 전했다. 이 때문에 전문가들은 칫솔을 함께 쓰거나 서로 닿게 보관하는 것은 반드시 피해야 한다고 강조한다.

'자연 건조'와 '정기적 교체'가 핵심

그렇다면 칫솔은 어떻게 관리하는 것이 가장 좋을까. 전문가들은 칫솔 사용 후, 물로 충분히 헹군 뒤 칫솔모가 위를 향하도록 세워 공기 중에서 완전히 말리는 것이 가장 효과적이라고 입을 모은다. 밀폐된 덮개나 케이스에 보관하면 습기가 빠지지 않아 오히려 세균 증식을 촉진할 수 있다.

자외선 살균기, 전자레인지, 식초나 구강청결제에 담그는 방법 등 다양한 '칫솔 소독법'이 소개되고 있지만, BBC는 "일부 방법은 효과가 제한적이거나 칫솔을 손상시킬 수 있다"고 전했다. 가장 현실적이고 안전한 방법은 충분한 헹굼과 자연 건조, 그리고 정기적인 교체라는 설명이다. 전문가들은 "칫솔 위치를 변기에서 멀리 옮기고, 서로 닿지 않게 세워두는 것만으로도 위험을 상당히 줄일 수 있다"고 조언했다.