젤렌스키 "영토 포기 안해…포기할 권리도 없다"

동부 돈바스 전역 러시아 영토 인정 요구 거듭 거부

트럼프 행정부 중재 종전안에도 담겨

"가까운 시일 내 美에 문건 보낼 것"

젤렌스키 우크라이나 대통령(왼쪽부터), 도널드 트럼프 미 대통령, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령. AFP연합뉴스 원본보기 아이콘

협상 압박 수위 높이는 트럼프 "우위에 있는 건 러시아"

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 러시아 측이 종전 핵심 조건으로 내건 '영토 양보' 요구를 거듭 거부했다. 가까운 시일 내 미국에 관련 문건을 보내겠다는 방침도 밝혔다.

9일(현지시간) AP·로이터 통신 등에 따르면 젤렌스키 대통령은 전날 밤 기자들과 '왓츠앱' 음성 문답에서 "의심할 여지 없이 러시아는 우리에게 영토를 포기하라고 요구한다"며 "우리는 분명히 어떤 것도 포기하고 싶지 않다"고 말했다. 이어 "우리 법으로든 국제법으로든, 도덕률로든 우리는 무엇도 포기할 권리가 없다"고 강조했다.

러시아는 우크라이나가 통제하지 못한 지역 약 30%를 포함해 동부 돈바스 전역을 자국 영토로 인정하라고 요구하고 있으며, 이 문제는 도널드 트럼프 미국 행정부가 중재 중인 종전안에도 담긴 것으로 전해진다.

반면 우크라이나와 유럽 주요국은 영토 양보를 거부하고 있다. 미국·우크라이나 대표단은 4∼6일 사흘간 종전안을 조율했지만, 상세 내용은 공개하지 않았다. 다만 악시오스는 우크라이나 당국자를 인용해 "영토 및 자포리자 원전 통제와 관련한 조항이 미국 최신 안에서 더 강경해졌다"고 전했다.

젤렌스키 대통령은 이날 엑스(X)에 "우크라이나와 유럽의 구성 요소는 더 발전했으며 이를 미국 측에 제시할 준비가 됐다"고 밝혔다. "모든 것은 러시아가 유혈 사태를 멈추고 전쟁을 재점화하지 않도록 효과적 조치를 취할 준비가 돼 있는지 여부"라며 "가까운 미래에 다듬은 문건을 미국에 보낼 것"이라고 했다.

이런 가운데 트럼프 대통령은 이날 폴리티코와의 인터뷰에서 "협상에서 우위에 있는 건 러시아"라며 "그(젤렌스키)가 그걸(미국의 최신 종전안) 읽으면 좋을 것이다. 그의 부관들도 그걸 좋아했다"고 말했다. 앞서 장남 도널드 트럼프 주니어가 '트럼프가 우크라이나 문제에서 손을 뗄 수도 있다'고 언급한 데 대해서도 "맞지 않지만, 꼭 틀리지는 않았다"며 "그들은 협조해야 한다"고 강조했다.

젤렌스키가 합의를 거부하면 어떻게 하겠느냐는 질문에도 "그는 상황을 파악하고 받아들이기 시작해야 할 것"이라며 "그는 지고 있으니까"라고 말했다. 그는 또 "러시아는 많은 땅을 차지했다", "러시아가 우위에 있다"는 표현을 반복하며 협상에서 러시아가 유리한 위치에 있다고 주장했다.

유럽 돌며 지지 호소하는 젤렌스키 대통령

우크라이나와 유럽의 태도를 비판하며 "그들(유럽)은 말만 하고 해내지 않는다. 전쟁이 계속될 뿐"이라고 했고, 젤렌스키 대통령을 겨냥해 "그들은 오랫동안 선거를 하지 않았다. 민주주의를 얘기하면서도 더는 민주주의가 아닌 지점에 왔다"라고도 말했다. 지난해 5월 임기가 끝났지만, 전시 계엄령을 이유로 집권 중인 젤렌스키 대통령의 재선을 요구해 온 러시아 측 논리에 힘을 실어준 셈이다.

한편, 유럽을 돌며 지지를 호소 중인 젤렌스키 대통령은 기자회견을 열 시간이 없어 온라인 음성 메시지로 기자들과 소통한 것으로 알려졌다. 그는 전날에는 영국·프랑스·독일 정상과 잇따라 만난 뒤 브뤼셀에서 나토 사무총장과 EU 집행위원장을 만났고, 이날은 로마에서 교황과 멜로니 이탈리아 총리와 회동했다.