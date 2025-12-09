본문 바로가기
"수지도 푹 빠졌다"…강추위에 러닝 제치더니 판매액 수십배 급증

자신의 사회관계망서비스(SNS)에 발레를 즐기는 일상을 공유한 배우 겸 가수 수지. 수지 인스타그램

자신의 사회관계망서비스(SNS)에 발레를 즐기는 일상을 공유한 배우 겸 가수 수지. 수지 인스타그램

요즘 운동복 매장에서 '러닝화' 대신 '레오타드'를 찾는 사람이 늘었습니다.

수지, 박지현 등 유명인들이 SNS에 발레 인증샷을 올리면서

'취발러'취미로 발레를 즐기는 사람가 새로운 트렌드로 떠올랐습니다.

실내 운동계의 신흥 강자 '발레'

발레리나. 게티이미지뱅크

패션 플랫폼 지그재그에 따르면 지난 11월 발레 관련 상품 판매액이

전년 동기 대비 최대 32배 급증했습니다.

'발레' 검색량은 약 1만2000건으로 3배 이상 증가,

검색자 중 80%가 2030세대였습니다.

겨울철 실내 운동 수요와 '수지 효과'가 맞물리며

젊은 층 사이에서 발레가 새로운 취미로 자리 잡았습니다.


'발레코어'에서 '취발러'까지, 패션이 문화를 바꾸다

원래 발레는 런웨이와 스트리트에서 먼저 '패션'으로 유행했습니다.

'발레코어'가 등장하면서 리본, 워머, 레오타드 같은 아이템이

일상복으로 확산됐죠.

이제 그 흐름이 다시 '운동'으로 이어지며

패션이 취향과 생활습관까지 바꾸는 현상으로 진화했습니다.


발레복부터 워머까지, 전 품목 '완판 행진'

발레가 인기를 끌며 최근 발레 관련 상품 거래액이 최대 32배 폭증했다. 지그재그

지그재그에서 11월 한 달간 '발레복' 거래액은 530% 증가,

대표 아이템인 레오타드는 32배 폭증했습니다.

'랩 스커트'(68%), '스트랩 카디건'(50%),

'발레 워머'(619%), '발레 타이즈'(209%)까지

전 품목이 고르게 성장세를 보였습니다.

심지어 '발레 가방'(933%), '헤어망'(116%) 같은 잡화까지

인기를 얻고 있습니다.


이젠 운동도 스타일로 즐기는 시대

발레리나. 게티이미지뱅크

전문가들은 이번 유행을 '운동의 패션화'로 분석합니다.

체형 교정과 유연성 향상, 체중 감량 등 효능에 더해

'예쁜 운동복을 입고 싶은 욕구'가 소비를 자극하고 있다는 겁니다.

카카오스타일 관계자는 "취향에 맞는 복장으로 즐기는 운동,

그 자체가 MZ세대의 라이프스타일이 됐다"고 말했습니다.


이제 운동은 '몸매를 가꾸는 일'을 넘어
'나를 표현하는 일'이 되고 있습니다.
운동이 소비와 문화의 영역으로 확장되면서
패션·콘텐츠 산업 전반에도 변화를 이끌고 있습니다.

  • 박은서
    취재

    박은서 기자 rloseo8@asiae.co.kr

    안녕하세요. 아시아경제 박은서 기자입니다.

  • 편집

    허은미 기자 eungmimon@asiae.co.kr

ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

