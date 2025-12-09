"수지도 푹 빠졌다"…강추위에 러닝 제치더니 판매액 수십배 급증

요즘 운동복 매장에서 '러닝화' 대신 '레오타드'를 찾는 사람이 늘었습니다.

수지, 박지현 등 유명인들이 SNS에 발레 인증샷을 올리면서

'취발러'가 새로운 트렌드로 떠올랐습니다. 가 새로운 트렌드로 떠올랐습니다.

실내 운동계의 신흥 강자 '발레'

패션 플랫폼 지그재그에 따르면 지난 11월 발레 관련 상품 판매액이

전년 동기 대비 최대 32배 급증했습니다.

'발레' 검색량은 약 1만2000건으로 3배 이상 증가,

검색자 중 80%가 2030세대였습니다.

겨울철 실내 운동 수요와 '수지 효과'가 맞물리며

젊은 층 사이에서 발레가 새로운 취미로 자리 잡았습니다.

'발레코어'에서 '취발러'까지, 패션이 문화를 바꾸다

자신의 사회관계망서비스(SNS)에 발레를 즐기는 일상을 공유한 배우 겸 가수 수지.

원래 발레는 런웨이와 스트리트에서 먼저 '패션'으로 유행했습니다.

'발레코어'가 등장하면서 리본, 워머, 레오타드 같은 아이템이

일상복으로 확산됐죠.

이제 그 흐름이 다시 '운동'으로 이어지며

패션이 취향과 생활습관까지 바꾸는 현상으로 진화했습니다.

발레복부터 워머까지, 전 품목 '완판 행진'

지그재그에서 11월 한 달간 '발레복' 거래액은 530% 증가,

대표 아이템인 레오타드는 32배 폭증했습니다.

'랩 스커트'(68%), '스트랩 카디건'(50%),

'발레 워머'(619%), '발레 타이즈'(209%)까지

전 품목이 고르게 성장세를 보였습니다.

심지어 '발레 가방'(933%), '헤어망'(116%) 같은 잡화까지

인기를 얻고 있습니다.

이젠 운동도 스타일로 즐기는 시대

전문가들은 이번 유행을 '운동의 패션화'로 분석합니다.

체형 교정과 유연성 향상, 체중 감량 등 효능에 더해

'예쁜 운동복을 입고 싶은 욕구'가 소비를 자극하고 있다는 겁니다.

카카오스타일 관계자는 "취향에 맞는 복장으로 즐기는 운동,

그 자체가 MZ세대의 라이프스타일이 됐다"고 말했습니다.

이제 운동은 '몸매를 가꾸는 일'을 넘어

'나를 표현하는 일'이 되고 있습니다. 운동이 소비와 문화의 영역으로 확장되면서

패션·콘텐츠 산업 전반에도 변화를 이끌고 있습니다.