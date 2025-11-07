"'맥주'가 술이야? 음료수지" 가볍게 생각했다가…10년 이상 앞당겨진 '출혈성 뇌졸중'

하루 소주 한 병이나 500㎖ 맥주 2병가량을 정기적으로 마시는 사람은 그렇지 않은 사람보다 출혈성 뇌졸중을 10년 이상 일찍 겪을 가능성이 크게 높다는 연구 결과가 나왔다.

미국 하버드의대·매사추세츠종합병원(MGH) 에디프 구롤 박사팀은 6일(현지시간) 미국신경학회(AAN) 저널 '신경학(Neurology)'에 이러한 연구 내용을 담은 논문을 게재했다. 이 연구는 평균 연령 75세인 뇌출혈 입원 환자 1600여명을 대상으로 음주량과 뇌출혈 간 관계를 살폈다.

연구팀은 2003~2019년 매사추세츠종합병원에 입원한 뇌출혈 환자에게 CT(컴퓨터 단층촬영)를 해 뇌출혈 크기와 위치를 평가하는 한편 MRI(자기공명영상)를 통해 뇌의 미세혈관 손상 여부를 분석했다. 연구에서는 알코올 14g, 즉 맥주 355㎖ 한 캔을 한 잔으로 정의했으며, 하루 세 잔 이상을 정기적으로 마시는 사람을 과음자로 분류했다. 이는 와인 약 3잔(150㎖), 위스키 등 증류주 3잔(45㎖), 또는 소주 약 3분의 2병에 해당한다. 전체 참가자 중 104명(7%)이 과음자로 나타났다. 분석 결과, 과음자의 뇌출혈 발생 평균 나이는 64세로, 비과음자(75세)보다 약 11년 더 빨랐다. 출혈 크기는 평균 70% 더 컸으며, 뇌 깊은 부위나 뇌실(뇌 속 체액 공간)로 번지는 심한 형태의 출혈을 겪을 가능성도 약 2배 높았다. 또한 과음자는 뇌 미세혈관질환으로 인한 백질 손상 징후를 보일 확률이 비과음자보다 3배 이상 높았다. 하루 두 잔 정도의 음주라도 꾸준히 이어질 경우 뇌출혈이 더 이른 시기에 발생하는 경향이 확인됐다. 결국 연구팀은 지속적인 과음이 뇌출혈을 앞당기고 그 정도를 악화시킬 수 있으며, 중등도 음주 역시 장기적으로 뇌 건강에 부정적인 영향을 줄 수 있다고 경고했다.





구롤 박사는 "과음 습관을 줄이면 출혈성 뇌졸중 위험을 낮출 뿐 아니라 뇌의 미세혈관질환 진행을 늦춰 추가적인 뇌졸중, 인지기능 저하, 장기적 장애의 위험을 줄일 수 있다"며 "음주량을 일주일에 3잔 이하로 줄이면 모든 형태의 뇌졸중 예방과 심혈관 건강 유지에 도움이 될 수 있다"고 설명했다.

Advertisement

뇌내출혈 또는 출혈성 뇌졸중 등으로도 불리는 뇌출혈은 뇌 내부 혈관이 터지면서 발생하는 질환이다. 연구팀은 뇌출혈 환자의 최대 50%가 사망하고 30%는 중증 장애가 남으며 1년 뒤 스스로 일상생활을 유지할 수 있는 환자는 20%에 불과하다고 지적했다. 그러면서 특히 고위험군에서는 금주 등 생활 습관 개선을 뇌졸중 예방 전략의 핵심 요소로 삼아야 한다고 강조했다.