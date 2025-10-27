국중박엔 뮷즈만 말고 '책뽑기 이벤트'도 있다

국립중앙박물관은 독서의 계절 가을을 맞아 도록, 단행본, 어린이책 등 발간 도서 24종 100여 권을 증정하는 '박물관 책뽑기' 이벤트를 운영한다고 27일 밝혔다.

이번 이벤트는 박물관의 출판 활동을 널리 알리고 다양한 간행물을 소개하기 위해 마련됐다. 국립중앙박물관 공식 북스타그램에서 오는 31일까지 참여할 수 있으며, 추첨 결과는 11월5일 발표한다.

이벤트 도서 24종은 '특별전 도록', '박물관 교육', '어린이 도서', '단행본', '서화집', '상설전시'의 6개 카테고리로 나뉘며, 각 도서에는 1~24번의 번호가 부여돼 있다. 참가자는 북스타그램 계정을 팔로우한 후, 마음에 드는 번호를 골라 댓글을 남기면 된다.

박물관은 도록과 학술서 외에도 에세이, 그림책, 워크북 등 다양한 장르의 도서를 발간해왔다. 박물관의 출판물은 판매보다는 연구와 기록, 관람객 서비스에 중점을 두고 소량 제작되는 만큼, 기획과 내용, 만듦새가 탄탄해 소장 가치가 높다. 이번 이벤트에서는 비매품과 절판도서를 포함한 24종 100여 권의 도서를 증정한다. 이벤트 도서에는 '국립중앙박물관 상설전시도록', '조선시대 채색장식화', '유물멍', '박물관의 글쓰기', '두지의 마법 항아리(국·영문)' 등 다양한 발간물이 포함된다.

'특별전 도록'은 전시를 다시 떠올릴 수 있는 고화질 도판과 학예연구사의 상세한 설명이 수록돼 소장 가치가 높다. 전시 종료 후 판매가 중단되어 구하기 어려운 경우가 많기 때문에, 이번 이벤트에서는 보관본 일부를 활용해 관람객에게 특별한 기회를 제공할 예정이다.

'어린이 도서' 카테고리에는 '두지의 마법 항아리(국·영문)'를 비롯한 어린이책 5종이 포함됐다. 창작 그림책과 액티비티북 등 다양한 형태의 도서로 구성된다. 어린이의 눈높이에 맞춰 문화유산에 대한 흥미와 관심을 높이고, 일상 속에서 친근하게 접할 수 있도록 기획된 도서들로, 대부분 비매품이거나 소량 제작되어 시중에서 구하기 어렵다.

또한 '단행본' 카테고리에는 큐레이터와 관람객의 '최애유물'을 담은 에세이집 '유물멍', '박물관 교육' 카테고리에는 박물관의 다양한 글쓰기 과정을 망라한 '박물관의 글쓰기' 등 다채로운 도서가 준비돼 있다.

더 많은 박물관의 책과 출판 소식은 국립중앙박물관 공식 북스타그램 계정에서 확인할 수 있다.