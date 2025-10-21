O자로 다리 벌린 채 묻혀 있었다… 같은 무덤 속 다른 운명

1600년 전 신라 최고위층의 젊은 장군이 세상을 떠났다.

장군 곁에 있던 시종은 사후세계에서도 주인을 모시기 위해 죽어야 했다. 시종의 자리는 부장품을 넣어두는 부곽. 똑바로 누울 수도 없는 비좁은 공간이었다.

'인골' 발견은 처음… 죽음마저 질서였다

신전장(伸展葬)한 주인과 달리 다리를 벌리고 사선 자세로 묻힌 경주 황남동 1호 목곽묘 순장자 원본보기 아이콘

국가유산청은 20일 '경주 황남동 1호 목곽묘' 를 최초로 공개했다. 발굴 당시 부곽에서는 인골이 다리를 벌린 채 묻혀 있었다. 주곽에 잠든 신라 장수 곁에 순장된 가신(家臣)급 인물로 추정된다. 머리에 금제 귀걸이 한 점이 남아 있었다.

"대각선으로 누워 팔을 벌리고, 다리도 'O'자 형태로 벌어져 있었습니다."

이민형 신라문화유산연구원 팀장의 설명이다.

실제 순장자의 뼈를 확인하기는 이번이 처음이다. 삼국사기에 따르면 신라에는 순장 풍습이 있었지만, 신라 지증왕(재위 500~514년) 때 금지했다. 실제 인골이 나온 적은 없었다. 뼈가 모두 삭아 없어졌기 때문이다.

'1600년' 이 지난 지금, 어떻게 발견됐나?

경주 황남동 1호 목곽묘 부곽에서 출토된 사람 갑옷과 투구 원본보기 아이콘

이 무덤의 주인도 마찬가지다. 치아와 인골 일부만 남았다. 하지만 순장자는 말 갑옷 위에 묻혔기 때문에 산화된 철과 뼈가 결합하면서 인골이 남을 수 있었다. 다만 보존 상태가 좋지 않아 성별이나 사망 시 나이 등은 제대로 추정할 수 없었다.

'O자' 로 다리 벌린 특이한 자세… 기획된 죽음 의 흔적

경주 황남동 1호 목곽묘 부곽의 부장 유물 및 순장 인골 출토 모습 원본보기 아이콘

김헌석 국립경주문화유산연구소 학예연구사는 순장을 "기획된 죽음의 흔적"이라 표현했다. "부곽의 공간을 미리 파고, 유물 배치를 마친 뒤 마지막 단계에서 순장자를 안치한 흔적이 뚜렷합니다. 다만 공간이 협소해 완전한 신전장(伸展葬·시체를 바로 펴서 매장하는 방법)을 하지 못하고, 다리를 벌린 사선 자세가 됐습니다. 순장 자체는 예정돼 있었지만, 어디에 어떻게 묻을지는 뒤늦게 정해졌을 가능성 이 있습니다."

공간이 부족해 순장자의 몸을 껴묻거리(장사 지낼 때 시체와 함께 묻는 물건들) 사이에 밀어 넣었다는 얘기다. 그래서 생매장이 아닌 사후 순장(死後殉葬)으로 판단했다. 살아있는 사람을 함께 묻은 게 아니라, 이미 숨이 끊긴 이를 의식적으로 눕힌 것이다. 김헌석 연구사는 큰 의미를 부여했다. "다리를 벌리고 묻혀 있었다는 건 단순한 시체의 자세가 아니라 그 사회가 죽음을 다루는 방식을 보여주는 단서 입니다."

무덤의 주인 은 누구?

무덤이 조성된 시기는 4세기 말에서 5세기 전반 사이다. 무덤 주인공은 금동관 일부와 대도(大刀)를 착용한 30세 전후 남성 이다. 신라 중장기병 지휘관급으로 추정된다. 이민형 연구원은 "신라 초기 사용한 문양이 새겨진 금동제 관의 일부, 지휘관급 이상이 착용하는 경량화 갑옷, 말 갑옷, 금귀걸이 한 쌍과 큰 칼이 함께 나온 점 등을 고려하면 군사적 역할을 수행했던 신분이 매우 높은 인물 일 가능성이 큽니다"라고 설명했다.

그 곁에 순장자가 함께 묻혔다는 사실은 주군과 가신의 위계가 사후에도 이어졌음을 뜻한다. 죽음이 개인의 종말이 아닌 질서의 유지 장치였던 셈이다. 심현철 계명대 사학과 교수는 "신라 권력 체계의 실체를 보여주는 상징적 장면"이라고 해석했다. "문헌에는 순장이 금지됐다는 기록이 있으나, 실제 사례는 거의 없었습니다. 이번 발굴은 순장의 실증적 형태를 보여준 최초의 예로, 당시 권력관계가 죽음의 의례를 통해 시각화됐다는 점에서 중요합니다."

결국 순장은 신라 지배층의 통치 장치였다.

주군이 죽으면 신하도 따라 묻혔다. 죽음으로 권력 질서를 완성한 셈이다. 1600년 전 같은 무덤 속에 누웠지만, 한 명은 주인이었고 다른 한 명은 의례 대상이었다. 그 질서의 잔상은 지금도 흙 속에 남아 있다.