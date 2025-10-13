올해도 '빵의 나라' 열린다

전국 최고 '빵의 도시'로 우뚝 선 대전에서 '2025 대전 빵축제'가 열린다.

빵 축제는 오는 18일부터 19일까지 대전 동구 소제동 카페거리 및 대동천 일원에서 대전의 102개 빵집이 참여하는 가운데 개최한다.

'2025 대전 빵축제' 10월18~19일 이틀간

올해로 5회째를 맞는 '2025 대전 빵축제'는 대전관광공사가 주최주관하고 대전광역시, 동구청, 대한제과협회 대전광역시지회, 성심당이 후원하며, 공식행사, 빵집 컬렉션, 마켓&체험 프로그램, 축하공연, 구매이벤트, 부대프로그램 등 다채롭게 펼쳐진다.

주요 행사로 ▲개막식 ▲10m 대형 롤케이크 커팅 퍼포먼스 ▲대전 유명 102개 빵집 컬렉션 '백빵백중' ▲참가업체 시그니처 빵전시"베이커리 100갤러리 ▲지역 소상공인 플리마켓 ▲지역대학 연계 베이커리 체험 '베이커리 스튜디오' ▲ 지역작가 협업 빵 테마 '빵 메이커스' ▲ 축하공연 '하하의 뮤직콘서트' 및 브라스 밴드, 아카펠라 밴드, 지역 아티스트 등 화려한 공연과 함께 다양한 이벤트 등이 진행된다.

특히 올해는 빵축제 행사장 면적이 작년보다 약 2배 정도 커졌으며, 참가업체도 전년 81개에서 102개로 증가함에 따라 행사 규모가 확대돼 개최된다. 축제는 낮 12시부터 밤 9시까지 운영하며 개막식은 18일 오후 6시로 예정돼 있다.

행사장 두 배 커지고 참가업체도 102개로 늘어

지난해 14만 명의 많은 방문객이 몰릴 정도로 전국적인 관심을 받은 대전의 대표 가을 축제로 올해는 더 많은 방문객이 축제장을 찾을 것으로 예상된다.

대전관광공사 윤성국 사장은 "올해는 행사장 면적이 커지고 참가업체가 100여개로 확대됐고 부대행사로 볼거리와 체험, 공연 등 다채롭게 기획해 준비하고 있다"며 "빵을 좋아하는 많은 분께서 축제장을 방문해 대전의 맛과 멋을 즐기고 좋은 추억을 만들어 가시기 바라며, 대전이 전국 최고 빵의 도시로 지역경제 활성화에도 크게 이바지하도록 노력하겠다"고 말했다.