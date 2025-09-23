"2차 소비쿠폰 지급 시작"…소고기 먹으려다 가격 보고 '깜짝'

추석 앞두고 치솟는 소고기 가격



추석이 2주 앞으로 다가오면서

제수용 및 선물용 수요가 몰리는

소고기 가격이 가파르게 상승하고 있습니다.

여기에 정부의 민생회복 소비쿠폰 2차 지급이 시작되면서,

소고기 가격은 더욱 오를 것으로 예상됩니다.

지난해보다 크게 오른 소고기 주요 부위 가격

실제로 소고기 주요 부위의 가격이 지난해보다 크게 올랐습니다.

1+등급 등심은 100g당 12,268원으로 전년 대비 17.6% 상승했고,

안심은 15,045원으로 10.6%,

국거리용 양지는 6,144원으로 7.7% 올랐습니다.

이달 초 에 비해서도 100g 당 1,000원가량 오른 수준입니다.

도매가격과 유통 채널별 가격 차이

도매시장 역시 추석 성수기 한우 도매가격이 1kg당 2만~2만 1,000원으로

지난해보다 약 7.9% 비싸졌습니다.

출하 가능한 소가 작년보다 줄어든 것도 가격 상승의 원인 중 하나입니다.

유통 현장에서는 판매처별 가격 차이가 뚜렷하게 나타났습니다.

산적용·일반육(600g 기준)은 대형마트가 5만 9,732원으로 가장 비쌌고,

일반 슈퍼는 3만 4,142원으로 가장 저렴했습니다.

탕국용·양지의 경우 백화점(7만 3,855원)과

전통시장(3만 2,613원) 사이에 두 배 이상의 가격 차이가 났습니다.

소비쿠폰 지급으로 인한 가격 상승 압력

국민 90%에게 1인당 10만 원씩 지급되는 2차 소비쿠폰이 시행되면서

소고기와 같은 인기 품목의 수요가 더욱 증가할 가능성이 큽니다.

실제로 1차 쿠폰 지급 때도 정육 매출이 급증했는데,

GS25의 국산 우육 매출은 한 달 만에 232.9%, 이마트24는 40%가량 증가했습니다.

높아진 가격 상승 전망

결론적으로 추석 특수, 공급 감소,

그리고 소비쿠폰 지급 효과가 맞물리면서