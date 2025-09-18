안전자산 새 주인공 등장?…올해 '금'보다 더 반짝인 '은'

껑충 오른 금값, 이제 '은' 투자 어떠세요?

금값이 사상 최고치를 찍고 있습니다.

너무 올라서 투자하기 부담스럽다는 목소리가 커졌는데요.

그 틈을 타, 대체 투자처로 '은'이 주목받고 있습니다.

은값이 얼마나 올랐나요?

국제 은 가격은 2011년 이후 13년 만에 최고치를 경신했습니다.

올해 들어서는 무려 33%나 올랐는데, 이는 같은 기간 금(29%)이나 비트코인(22%)보다 높은 상승률입니다.

지난 1년간으로 범위를 넓히면 55%나 올랐고요.

국내 '은 투자' 상품 판매 열풍

KB국민·신한·우리·NH농협은행이 판매한 실버바는

작년 한 해 7억9천만 원 → 올해 56억9천만 원으로 7배 이상 증가했죠.

신한은행의 '실버리슈'도 인기입니다.

1년 만에 계좌 수가 2만좌를 넘어섰고, 잔액은 434억 → 847억(95%↑)으로 뛰었습니다.

은값이 오르는 이유는 무엇인가요?

(1) 산업용 수요 급증 은은 금과 달리 절반 이상이 산업용으로 사용됩니다. 특히 최근 뜨거운 친환경 에너지, 전기차, 인공지능(AI) 분야에서 필수 소재로 쓰이면서 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 지난 10년간 산업용 은 수요는 40% 가까이 증가했습니다. (2) 공급 부족 은은 전체 생산량의 4분의 1만 은광에서 직접 나오고, 나머지는 금이나 구리 같은 다른 금속을 채굴할 때 부산물로 생산됩니다. 따라서 공급량을 갑자기 늘리기 어려운 구조입니다. 게다가 환경 규제 강화로 은광 개발이 제한되면서 공급 부족 현상이 심화되고 있습니다. Gemini 생성 이미지.





앞으로도 은값은 계속 오를까요?

많은 전문가는 은값이 더 오를 것이라고 전망합니다.

금 대비 저평가된 안전자산이라는 인식이 커지고 있고,

러시아처럼 은을 국가 비축자산에 포함하려는 움직임도 나타나고 있기 때문입니다.

금과 비교한 은의 가치(금은비)도 역사적으로 낮은 수준이라

은의 가치가 더 상승할 여지가 크다고 보는 시각이 많습니다.

황선경 하나금융연구소 연구원 "기술 발전과 AI 인프라 확산, 전기차 보급, 친환경 에너지 전환 기조가 앞으로 은 수요를 더욱 가속화할 것"

은, 단순한 대체재가 아니라