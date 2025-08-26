공휴일 2일 줄이자고? 지금도 적은데…彿난 민심

프랑스 정부가 국가 재정과 생산성 향상을 고려해 공휴일을 이틀 폐지하자고 제안한 데 대해 프랑스인 10명 중 8명 이상이 반대한다고 답했다. 국민적 거부감이 확산하면서 정부의 긴축 정책 추진에도 빨간불이 켜졌다.

25일(현지시간) 여론조사 업체 오독사가 프랑스 일간 르파리지앵의 의뢰로 조사해 발표한 설문 결과에 따르면 84%의 프랑스인은 정부의 공휴일 이틀 폐지에 반대했다.

앞서 프랑수아 바이루 총리는 지난 7월 내년도 예산안 기조를 발표하며 생산성 확대 방안의 하나로 부활절 월요일과 제2차 세계대전 승전 기념일인 5월8일을 공휴일에서 제외하자고 제안했다. 그는 "지금 개혁하지 않으면 그리스처럼 재정 위기를 겪을 수 있다"며 강도 높은 긴축 필요성을 강조했다. 정부는 공휴일 축소를 통해 연간 약 42억유로(약 6조7000억원)의 세수 확보 효과를 기대하고 있다.

그러나 국민 대다수는 이에 동의하지 않았다. 이번 조사에 따르면 해당 제안에 반대한 이들 중 80%는 "프랑스의 연간 공휴일(11일)은 많지 않다"고 답했다. "더 많이 일할 필요성을 느끼지 못한다"는 응답은 59%에 달했다. 또 응답자의 80%는 이번 조치가 사실상 '변형된 증세'라고 지적했다. 세금을 직접 올리진 않지만 쉬는 날을 빼앗긴 국민이 더 오래 일하며 정부 재정을 메우게 된다는 뜻이다. 이번 조사는 지난 20~21일 프랑스 성인 1004명을 대상으로 온라인에서 실시됐다.

"사회적 분노 촉발할 불공정 조치"

오독사의 가엘 슬리만 대표는 "프랑스인들은 개인 생활과 직업 생활의 균형을 중요하게 여기며 따라서 공휴일 이틀 폐지 조치는 폭력과 피해로 느껴진다"고 설명했다. 이어 "프랑스인들은 더 일하거나 추가 세금을 내는 걸 원치 않는다"며 "공휴일 이틀을 폐지하는 건 사회적 분노를 폭발시킬 수 있는 불공정의 상징"이라고 우려했다.

바이루 총리는 하반기 예산 정국과 오는 9월 반정부 움직임을 앞두고 이날 오후 4시 기자회견을 열어 정부의 입장을 거듭 설명할 계획이다. 그러나 야당은 정부가 예산 기조를 철회하거나 수정하지 않으면 불신임안을 추진하겠다고 경고했다. 특히 5월8일 '승전 기념일'의 공휴일 제외를 두고는 "역사적 망각"이라며 반발 수위를 높이고 있다.

프랑스 정부의 공휴일 축소 구상은 프랑스의 심각한 재정 상황을 반영한 긴축 성격의 조치다. 프랑스의 국가 부채는 현재 GDP 대비 114%로 유로존 평균을 크게 상회한다. 재정적자도 지난해 기준 GDP 대비 5.8%에 달하며 이는 유럽연합(EU)이 권고하는 3% 기준을 한참 초과한 수치다. 이에 프랑스 정부는 내년까지 적자를 4.6% 수준으로 낮추고 2029년까지 3% 이하로 줄인다는 계획을 추진 중이다.