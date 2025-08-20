"레깅스 입으면 이젠 아줌마"…요즘 Z세대는 뭐 입나 봤더니

지난 20여년간 여성들의 일상복과 운동복을 아우르며 압도적인 인기를 누려온 레깅스.

하지만 최근 들어 그 아성이 흔들리고 있습니다.

이제는 Z세대(1995년~2010년대 초반 출생)를 중심으로 통 넓은 헐렁한 바지가 새로운 트렌드로 급부상하고 있기 때문이죠.

"레깅스 유행은 끝났다"

미국 뉴욕에서 요가 학원을 운영하는 크리시 존스는 최근 수강생들의 패션 변화를 체감하고 있습니다. "예전엔 다들 레깅스를 입고 왔지만, 요즘은 탱크톱에 헐렁한 바지를 더 선호한다"는 겁니다.

미국 뉴욕의 요가 학원 '스카이 팅 요가'의 크리시 존스 대표는

"최근 어떤 레깅스를 사야 할지를 묻는 37세 친구에게 '우리는 레깅스를 입지 않는다'고 답했다"며

"레깅스를 입으면 베이비붐 세대"라고 말하기도 했습니다.

Z세대에게 레깅스는 더 이상 '힙한 아이템'이 아니라는 것이죠.

왜 Z세대는 헐렁한 바지를 고를까?

패러슈트 팬츠. 룰루레몬 홈페이지 원본보기 아이콘

트렌드의 핵심에는 편안함과 개성 표현이 있습니다.

몸에 밀착되는 레깅스 대신 실루엣을 자연스럽게 가려주고

활동성까지 확보할 수 있는 오버핏 바지가 더 스타일리시하다는 인식이 퍼지고 있는 것이죠.

패션 브랜드 스포티&리치 창업자 에밀리 오버그는 이렇게 말합니다.

"몸매가 좋은 여성이 오히려 헐렁한 옷으로 자신을 감추는 모습이, 타이트한 운동복보다 더 매력적으로 보인다."

자신을 표현하는 방식의 전환이 일어나고 있다는 것입니다.

데이터로도 드러나는 변화

데이터 분석업체 에디트(Edited)의 보고서에 따르면:

2022년 운동복 바지 시장에서 레깅스가 차지한 비중은 46.9%

하지만 올해에는 38.7%로 급락

월스트리트저널은 이를 두고 "레깅스의 시대가 저물고 있다"고 진단했습니다.

단순한 유행이 아닌 '세대적 가치관'