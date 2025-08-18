"채용 보너스 7000만원" 파격조건에 '우르르'…11만명 몰린 美 핫한 직업

도널드 트럼프 미국 행정부가 불법 이민자 추방 정책에 속도를 내고자 단속 인력을 대거 모집하고 있다.

불법이민자 단속 인력 대거 모집

보너스·고연봉 무기로 채용 공세

11만명 몰려 채용 규모는 미지수

17일(현지시간) 미국 월스트리트저널(WSJ)은 미 국토안보부가 이민세관단속국(ICE) 요원 확보를 위해 소셜미디어 등에서 적극적으로 구인 광고를 내보내고 있으며 조건 또한 역대급이라고 보도했다.

ICE는 신규 계약 시 최대 5만달러(약 7000만원)의 보너스를 지급하고 6만달러(약 8300만원)의 학자금 대출 상환 지원도 제공한다. 직무는 '추방 담당관', '범죄 수사관', '일반 변호사' 등으로 나뉘며 추방 담당관의 연봉은 4만9739~10만1860 달러, 범죄 수사관은 6만3148~14만4031달러 수준으로 책정됐다. 이는 뉴욕 시카고 신입 경찰관 연봉보다도 높다는 게 WSJ 설명이다.

또한 40세 이상을 위한 직위까지 새로 만들어 퇴직한 법 집행 인력을 다시 불러들이는 '업무로 돌아오라(Return to Mission)' 캠페인도 함께 진행 중이다.

지원자는 몰려들지만…채용 규모는 미지수

국토안보부는 이번 캠페인에 약 11만명이 지원했다고 밝혔다. 다만 실제 채용 인원이 얼마나 될지는 불투명하다. ICE의 채용 절차에는 체력검사와 의료 검진 등 엄격한 기준이 포함돼 있으며 일부 공고에서는 "위험하고 스트레스가 많은 상황에서 근무할 수 있다"는 경고 문구도 붙어있다.

실제로 ICE의 업무는 지역 경찰의 업무와 유사한 점이 많아 지원자 중 상당수는 이미 훈련받은 경찰 등 경력자들이 될 것으로 전망된다. 그러나 일각에서는 ICE가 지역 법 집행기관 인력을 빼간다는 비판도 제기된다. 플로리다주의 그레이디 저드 보안관은 "연방 기관이 이런 방식으로 지역 경찰력을 잠식하는 것은 옳지 않다"고 지적했다.

ICE는 최근 이민자 밀집 지역을 급습하는 무작위 단속을 벌이며 논란을 일으켰다. 트럼프 행정부의 강경 지침에 따라 추방 실적을 끌어올리려는 행보다. 이민자 추방 현황을 분석하는 '추방 데이터 프로젝트' 자료에 따르면 트럼프 행정부는 올해 6월 말까지 14만4000명을 추방했으며 이는 바이든 행정부 시절 같은 기간(13만6000여명)보다 소폭 증가한 수치다.