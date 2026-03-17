베란다 삼겹살 사진에 누리꾼 의견 갈려

"냄새 피해된다" vs "개인의 자유"

그룹 러블리즈 출신 이미주가 올린 삼겹살 사진. 인스타그램 캡처 AD 원본보기 아이콘

그룹 러블리즈 출신 이미주가 베란다에서 삼겹살을 굽는 사진을 공개한 후 누리꾼 사이에서 갑론을박이 이어지고 있다. 담배도 아닌 음식 냄새가 왜 문제가 되냐는 입장과, 공동주택에 거주하면서 어떤 냄새든 에티켓이 아니라는 입장이 부딪히면서다.

지난 15일 이미주는 자신의 인스타그램에 '제목: 베란다에서'라는 문구와 함께 사진 한 장을 올렸다. 공개된 사진에는 베란다에 불판을 놓고 고기를 굽는 모습이 담겼다. 사진에는 삼겹살과 새송이버섯, 마늘 등이 불판에 올려져 있었다.

해당 게시물이 온라인 커뮤니티를 타고 확산되자 누리꾼들의 의견이 첨예하게 갈렸다. 삼겹살 냄새가 주변 세대에게 피해를 주는 것이 맞냐는 점이 골자다.

일부 네티즌은 "아파트 베란다에서 고기 굽는 것은 인근 세대에 연기와 냄새 피해를 줄 수 있다" "층간 냄새로 위층에 불쾌감을 줄 수 있다" "삼겹살 냄새는 이웃집에 간접흡연 못지않은 고통을 준다" 등의 반응을 보였다.

AD

반면 "소량의 음식을 배란다에서 굽는게 왜 문제가 되나" "개인 공간에서의 자유를 너무 제한하는 것 같다" "사진 보니 냄새 별로 안 날 것 같다", "곰탕은 그럼 괜찮나" 등 문제 될 것이 없다는 의견도 이어졌다.

박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>