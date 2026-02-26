상위 1% 주식고수, 조용히 매집중인 종목 포착!

연일 강세중인 증시 속에서 누구보다 빠르게 진입하고 빠르게 수익을 달성하여 주목받는 전문가가 있다. 단타와 단기 매매 구간에서 초단기 타이밍 포착력을 바탕으로 연속 수익을 기록하고 있는 SBS Biz 전문가 김호영 대표이다.

김호영 대표는 시장의 변동성을 정면으로 돌파하는 단기·단타 타이밍 특화 전문가로, 최근 공개된 실전 리딩에서 압도적인 적중률과 수익률을 기록하며 투자자들의 관심을 집중시키고 있다. 그가 제시한 매매 포인트는 실제 장중에서 정확히 맞아떨어지며, 짧은 구간에서도 고수익을 달성했다는 후기가 이어지고 있다.

특히 최근 장세처럼 방향성이 뚜렷하지 않은 시장에서, 김 대표는 시장 변화를 실시간으로 포착하고, 타이밍을 놓치지 않는 단기 실전형 매매의 표준을 보여준다는 평가다.

투자자들 사이에서는 이미 "김호영 따라 하면 손실이 없다"는 말이 돌고 있다. 그의 전략은 단순한 차트 해석이 아니라, 실전 데이터 분석을 통한 즉각 대응형 매매 방식이다.

변동이 시작되면 누구보다 빠르게 움직이고, 수익 구간에서는 과감하게 청산하는 공격적인 전략으로 높은 효율을 보여준다.

현재 김 대표는 매일 장중 실시간으로 진행되는 단기 트레이딩 전략 공개를 통해 개인투자자들에게 확실한 기회를 제공하고 있으며, 이미 다수의 투자자들이 성과를 직접 체감하고 있다는 후문이다.

최근 핫이슈 종목

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 214,000 전일대비 10,500 등락률 +5.16% 거래량 13,504,437 전일가 203,500 2026.02.26 10:37 기준 관련기사 코스피 더 오를까…"지배구조 개편과 순환매가 칠천피 이끈다"멈출 줄 모르는 코스피...달리는 말에 올라타볼까'재용이 형, 자꾸 웃음이 새어 나와' 주식재산 40조 육박…현대차 父子도 20조 돌파 전 종목 시세 보기 close , SK증권 SK증권 001510 | 코스피 증권정보 현재가 2,275 전일대비 468 등락률 +25.90% 거래량 252,117,872 전일가 1,807 2026.02.26 10:37 기준 관련기사 수협은행, 트리니티자산운용 인수…"은행과 시너지 기대"[특징주]기대 이하 '배당 분리 과세'…증권주 일제히 급락[특징주] 신영 11%, 미래에셋 9%…대선후 코스피 5000 기대감에 증권주 강세 전 종목 시세 보기 close , 대우건설 대우건설 047040 | 코스피 증권정보 현재가 9,690 전일대비 940 등락률 +10.74% 거래량 30,092,990 전일가 8,750 2026.02.26 10:37 기준 관련기사 서울 정비사업 77조에 AI발 원전까지…부실 털어낸 건설사, '쌍끌이 반등' 오나[부동산AtoZ][주末머니]물리적 결핍을 해결하는 산업 ○○이 뜬다같은 종목 샀는데 수익이 다르다? 자금 운용 규모부터 키워야 전 종목 시세 보기 close , 현대지에프홀딩스 현대지에프홀딩스 005440 | 코스피 증권정보 현재가 17,760 전일대비 480 등락률 -2.63% 거래량 496,820 전일가 18,240 2026.02.26 10:37 기준 관련기사 LG씨엔에스 등 7개 종목 코스피200 편입[클릭 e종목]"현대지에프홀딩스, 확실한 배당정책과 자회사 실적 성장"현대百그룹, 서울대와 리테일 전문 인력 양성…"산학협력 모델" 전 종목 시세 보기 close , 한국자산신탁 한국자산신탁 123890 | 코스피 증권정보 현재가 2,970 전일대비 55 등락률 -1.82% 거래량 333,451 전일가 3,025 2026.02.26 10:37 기준 관련기사 흑석동 아파트 이름에 서반포?…"명칭 변경 사실 아니야"배당주 시즌이 돌아왔다[e공시 눈에띄네]25일 장 마감 후 주요공시 전 종목 시세 보기 close

