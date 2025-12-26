본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

김수영 광주 서구의원, 지방자치평가 의정정책 대상

호남취재본부 신동호기자

입력2025.12.26 12:30

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

예·결산 심사·행정사무감사 등 인정 받아

김수영 광주 서구의원은 최근 여의도정책연구원에서 '2025 지방자치평가연계 의정 정책 기초부문 대상'을 받았다고 26일 밝혔다.

광주 서구의회 김수영 의원. 김수영 의원 제공

광주 서구의회 김수영 의원. 김수영 의원 제공

AD
원본보기 아이콘

김광탁 원장은 "이번 의정정책대상 선정자들이 공약 이행률, 본회의 출석률, 입법 및 질의 활동, 민원 대응 등 객관적인 활동량과 성과 지표에서 높은 평가를 받았다"며 무엇보다 중요한 선정 이유는 '얼마나 자주, 얼마나 깊이 시민과 만나 문제를 해결하려 했는지'라는 과정과 '정치심리적 역량'이 함께 검증된 데 있었다"고 전했다.


김 의원은 '광주광역시 서구 행사 예산 공개에 관한 조례'를 제정하는 한편, 예·결산 심사, 행정사무감사 등 우수한 평가를 받아 광주 자치구 의원 중 대상을 받았다.

김 의원은 "주민을 위해 노력한 결과가 이번 수상으로 나타나게 돼 기쁘다"며 "주민의 목소리에 더욱 귀 기울이고 기초의원의 모범이 되도록 힘쓰겠다"고 말했다.


한편, 김 의원은 여의도정책연구원에서 2022년과 2023년에 '최우수상'을 '2025 지방자치 평가 의정·정책 대상'에서는 '대상'을 받아 광주시·구의원 중 유일하게 3관왕을 달성했다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'현대판 노예' 된 한국 대학생들 충격 실태…악덕업체들, 美 J-1비자 악용 '현대판 노예' 된 한국 대학생들 충격 실태…악덕... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"면치기 안 해요"…한 달 만에 1억뷰 찍은 에스파 신라면 광고

비즈니스석 앉아 김밥에 라면 먹으며 "지긋지긋한 가난"…난데없는 챌린지 논란

"물 마시다 취할 뻔"…韓 편의점서 '페트병 생수' 산 日 관광객 화들짝

'저속노화' 정희원, 스토킹 고소 연구원에 "살려달라" 메시지

벨튀도 모자라 도어킥?…"다치거나 죽을 수도" 강력 경고

'北매체 사이트 개방' 李대통령 지시에 속도냈지만…'방미심위'에 발목

이 대통령, 새해 연하장 발송…"어려움도 함께라면 이겨낼 수 있다"

새로운 이슈 보기