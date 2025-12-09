본문 바로가기
안성시, 여름철 호우 재난평가서 최우수 기관 선정

정두환기자

입력2025.12.09 13:34

경기도 안성시는 행정안전부가 실시한 '2025년 여름철(호우) 자연재난 대책 추진 종합평가'에서 최우수 기관으로 선정됐다고 9일 밝혔다.

김보라 안성시장(왼쪽 세번째)이 직원들과 함께 '여름철 자연재난 대책 추진 평가' 최우수 기관 선정을 축하하고 있다. 안성시 제공

전국 226개 시·군·구를 대상으로 한 이 평가는 집중호우 대비를 위한 지방자치단체의 재난 대응 체계를 종합적으로 점검하기 위해 마련됐다. 평가는 인명·재산 피해 예방을 위한 조치, 비상 대응체계 운영, 위험지역 사전 점검, 취약계층 안전관리, 시민 대상 정보 제공 등 다양한 항목에 걸쳐 이뤄졌다.


안성시는 기상 상황별 단계 운영, 침수·산사태 우려 지역 점검 및 통제, 취약계층 대상 대피 지원 체계 운영, 정보 공유 기반 구축 등 평가 기준에 따른 대응에서 높은 평가를 받았다.

시는 최우수 기관 선정으로 3억원의 인센티브도 확보했다. 인센티브는 재해취약 지역 정비와 배수시설 개선 등 자연 재해 예방 사업에 사용될 예정이다.


시 관계자는 "앞으로도 관련 규정과 절차에 따라 재난 예방 및 안전관리 체계를 지속해서 강화해 나가겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
