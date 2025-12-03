국립부산과학관에 제네시스 2대가 왜 왔지?

현대자동차 차량 기증, 자동차항공우주관 전시 강화



미래세대 위한 민관 협력, G70·GV60 전시물 활용

국립부산과학관에 자동차 2대가 왔다. 전시관 관람을 위해 시민이 타고 온 게 아니고 관람객을 맞이할 차량이다.

국립부산과학관은 현대자동차로부터 제네시스 차량 2대를 기증받고 자동차 전시관 개편에 활용하기로 했다고 3일 알렸다.

과학관은 지난 2일 야외광장에서 기증식을 열고 현대차가 제공한 G70 슈팅브레이크(내연기관)와 GV60(전기차)을 상설전시관 1관 '자동차항공우주관'의 자동차존 전면 개선 사업에 반영기로 했다.

지난 2일 국립부산과학관에서 현대자동차 제네시스 기증식이 진행되고 있다. AD 원본보기 아이콘

과학관은 두 기증 차량을 자동차 구조와 원리, 미래 모빌리티 기술을 체험할 수 있는 전시 콘텐츠로 구성할 계획이다.

G70 슈팅브레이크는 관람객이 엔지니어 역할을 체험하는 '모빌리티 피트존'에 전시돼 자동차 스캐너 소프트웨어를 활용한 점검 과정을 실감나게 보여준다. GV60은 전기차 전력 시스템을 활용한 차박 캠핑 포토존으로 꾸며져 전기차 기반 야외 활동 문화의 변화를 소개한다.

이날 기증식에 송삼종 국립부산과학관장, 홍정호 현대차 부산지역본부장 등 관계자 10여명이 참석했다.

송 관장은 "현대자동차의 기증은 미래세대를 위한 지역 과학문화 기반을 확장하는 데 의미가 크다"며 "미래 모빌리티를 직접 보고 체험할 수 있는 교육·전시 환경 조성에 밑거름이 될 것"이라고 말했다.

과학관은 현대차와 협력해 11월 한달간 엔진룸 구조를 볼 수 있는 교육용 와이어카 전시와 3D 종이자동차 만들기 체험 프로그램을 운영했으며 모빌리티 분야 전시·교육 사업 협력을 이어갈 방침이다.

송삼종 국립부산과학관장(오른쪽)과 홍정호 현대자동차 부산지역본부장이 국립부산과학관에서 현대자동차 제네시스 기증식을 갖고 있다. 원본보기 아이콘





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>