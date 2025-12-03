본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

국립부산과학관에 제네시스 2대가 왜 왔지?

영남취재본부 김용우기자

입력2025.12.03 10:49

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

현대자동차 차량 기증, 자동차항공우주관 전시 강화

미래세대 위한 민관 협력, G70·GV60 전시물 활용

국립부산과학관에 자동차 2대가 왔다. 전시관 관람을 위해 시민이 타고 온 게 아니고 관람객을 맞이할 차량이다.


국립부산과학관은 현대자동차로부터 제네시스 차량 2대를 기증받고 자동차 전시관 개편에 활용하기로 했다고 3일 알렸다.

과학관은 지난 2일 야외광장에서 기증식을 열고 현대차가 제공한 G70 슈팅브레이크(내연기관)와 GV60(전기차)을 상설전시관 1관 '자동차항공우주관'의 자동차존 전면 개선 사업에 반영기로 했다.

지난 2일 국립부산과학관에서 현대자동차 제네시스 기증식이 진행되고 있다.

지난 2일 국립부산과학관에서 현대자동차 제네시스 기증식이 진행되고 있다.

AD
원본보기 아이콘

과학관은 두 기증 차량을 자동차 구조와 원리, 미래 모빌리티 기술을 체험할 수 있는 전시 콘텐츠로 구성할 계획이다.


G70 슈팅브레이크는 관람객이 엔지니어 역할을 체험하는 '모빌리티 피트존'에 전시돼 자동차 스캐너 소프트웨어를 활용한 점검 과정을 실감나게 보여준다. GV60은 전기차 전력 시스템을 활용한 차박 캠핑 포토존으로 꾸며져 전기차 기반 야외 활동 문화의 변화를 소개한다.


이날 기증식에 송삼종 국립부산과학관장, 홍정호 현대차 부산지역본부장 등 관계자 10여명이 참석했다.

송 관장은 "현대자동차의 기증은 미래세대를 위한 지역 과학문화 기반을 확장하는 데 의미가 크다"며 "미래 모빌리티를 직접 보고 체험할 수 있는 교육·전시 환경 조성에 밑거름이 될 것"이라고 말했다.


과학관은 현대차와 협력해 11월 한달간 엔진룸 구조를 볼 수 있는 교육용 와이어카 전시와 3D 종이자동차 만들기 체험 프로그램을 운영했으며 모빌리티 분야 전시·교육 사업 협력을 이어갈 방침이다.

송삼종 국립부산과학관장(오른쪽)과 홍정호 현대자동차 부산지역본부장이 국립부산과학관에서 현대자동차 제네시스 기증식을 갖고 있다.

송삼종 국립부산과학관장(오른쪽)과 홍정호 현대자동차 부산지역본부장이 국립부산과학관에서 현대자동차 제네시스 기증식을 갖고 있다.

원본보기 아이콘




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"정말 급하지 않다면 한 달은 버텨라"…내년부턴 대출절벽 상황 개선[금융현미경] "정말 급하지 않다면 한 달은 버텨라"…내년부턴 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"입술이 기관총처럼 움직여"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

"평생 먹은 붕어빵보다 비싸다"…141만원 루이비통 키링 '와글와글'

김남국 "훈식이형이랑 현지누나한테 추천할게요"…인사청탁 문자에 답장

"오사카·교토에 그 많던 중국인들 어디갔어?"…호텔 예약 최대 70% 급감

"제가 거기 경찰인데"…중고거래하던 경찰, 600만원 보이스피싱 막아

러트닉 "韓日 대미투자 7500억달러, 원전 건설로 시작"

기업대출 늘린 은행들…깡통대출 등 건전성 관리는 숙제

새로운 이슈 보기