본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

K-뷰티 위상 강화… 동명대 뷰티산업학과, 베트남서 K-뷰티 글로벌 서비스러닝 성과

영남취재본부 조충현기자

입력2025.12.03 08:25

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

‘뷰벤져스’ 팀, 현지 학생 대상 메이크업·퍼스널컬러 교육 진행

동명대학교 미래융합대학 뷰티산업학과(학과장 김경연)가 지난달 26일부터 30일까지 베트남 호치민에서 열린 글로벌 서비스러닝에서 성과를 거뒀다.

동명대 뷰티산업학과가 베트남서 K-뷰티 글로벌 서비스러닝을 진행하고 있다. 동명대 제공

동명대 뷰티산업학과가 베트남서 K-뷰티 글로벌 서비스러닝을 진행하고 있다. 동명대 제공

AD
원본보기 아이콘

2023년부터 이어온 프로그램의 올해 행사에서도 뷰티산업학과 성인학습자들로 구성된 K-Beauty팀, K-Color팀, K-Harmony팀이 '뷰벤져스'라는 이름에 걸맞게 현지 학생들을 대상으로 수준 높은 K-뷰티 교육을 선보이며 호응을 얻었다.


K-Beauty팀은 메이크업 시연과 실습 중심의 전문 교육을 제공하며 베이스 메이크업부터 포인트 메이크업, 실무 노하우까지 현장에서 직접 전달했다. K-Color팀은 퍼스널컬러 진단 수업을 통해 학생들이 자신에게 맞는 색을 직접 분석하고 체험하도록 했다.

K-Harmony팀은 퍼스널컬러 개념과 적용법, 실생활 스타일링 활용법까지 지도하며 K-뷰티의 전문성과 체계성을 강조했다.


이번 글로벌 서비스러닝은 단순한 해외 체험을 넘어 학과에서 쌓은 기술과 역량을 국제 현장에서 실천하는 의미 있는 사례로 평가된다. 동명대 뷰티산업학과는 K-뷰티의 기술력과 창의성을 베트남 현지에 자연스럽게 전하며, 문화·교육 교류의 가치를 확장했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리 제품은 빈곤층이 사요" 막말한 부사장, 결국 쫒겨났다 "우리 제품은 빈곤층이 사요" 막말한 부사장, 결국... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"입술이 기관총처럼 움직여"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

"평생 먹은 붕어빵보다 비싸다"…141만원 루이비통 키링 '와글와글'

두 번 접는 스마트폰 '트라이폴드'…펼치면 10인치 대화면

"오사카·교토에 그 많던 중국인들 어디갔어?"…호텔 예약 최대 70% 급감

"제가 거기 경찰인데"…중고거래하던 경찰, 600만원 보이스피싱 막아

농협·유암코·새마을금고…길 잃은 홈플러스

韓, 유니콘 기업 13개로 세계 11위…배출·성장속도는 '하위권'

새로운 이슈 보기