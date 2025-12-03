K-뷰티 위상 강화… 동명대 뷰티산업학과, 베트남서 K-뷰티 글로벌 서비스러닝 성과

‘뷰벤져스’ 팀, 현지 학생 대상 메이크업·퍼스널컬러 교육 진행

동명대학교 미래융합대학 뷰티산업학과(학과장 김경연)가 지난달 26일부터 30일까지 베트남 호치민에서 열린 글로벌 서비스러닝에서 성과를 거뒀다.

동명대 뷰티산업학과가 베트남서 K-뷰티 글로벌 서비스러닝을 진행하고 있다. 동명대 제공 AD 원본보기 아이콘

2023년부터 이어온 프로그램의 올해 행사에서도 뷰티산업학과 성인학습자들로 구성된 K-Beauty팀, K-Color팀, K-Harmony팀이 '뷰벤져스'라는 이름에 걸맞게 현지 학생들을 대상으로 수준 높은 K-뷰티 교육을 선보이며 호응을 얻었다.

K-Beauty팀은 메이크업 시연과 실습 중심의 전문 교육을 제공하며 베이스 메이크업부터 포인트 메이크업, 실무 노하우까지 현장에서 직접 전달했다. K-Color팀은 퍼스널컬러 진단 수업을 통해 학생들이 자신에게 맞는 색을 직접 분석하고 체험하도록 했다.

K-Harmony팀은 퍼스널컬러 개념과 적용법, 실생활 스타일링 활용법까지 지도하며 K-뷰티의 전문성과 체계성을 강조했다.

이번 글로벌 서비스러닝은 단순한 해외 체험을 넘어 학과에서 쌓은 기술과 역량을 국제 현장에서 실천하는 의미 있는 사례로 평가된다. 동명대 뷰티산업학과는 K-뷰티의 기술력과 창의성을 베트남 현지에 자연스럽게 전하며, 문화·교육 교류의 가치를 확장했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>